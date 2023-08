E-sklep PGG S.A. - rewolucja na rynku węgla opałowego w Polsce

Ponad 103 tys. klientów próbowało w szczytowym momencie kupić we wtorek węgiel w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Skierowane do sprzedaży ok. 25 tys. ton tego surowca starczyło na ponad sześć godzin; zakupu dokonało 5,8 tys. osób - wynika z danych górniczej spółki