"Prywatne firmy będą rozdzielać wizy" - jaka jest praktyka

Cały czas nie milkną echa wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska na temat imigrantów i ich sprowadzania do Polski przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Również w kontekście biznesowym, bo przecież nie jest tajemnicą, że wiele firm, w tym wielkie firmy przemysłowe poszukują ludzi do pracy i borykają się z niedoborami kadrowymi.

W tej sprawie zabrał głos także sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Pytany o głosy polityków opozycji, że „prywatne firmy będą rozdzielać wizy” i tzw. outsourcing wizowy, Przydacz podkreślił, że o wydaniu wizy cudzoziemcowi zawsze decyduje polski konsul.

Jak to wygląda w praktyce? Są firmy, które podpisują z rządem umowy na sprawdzanie dokumentów, są to często umowy wieloletnie.

Media podwały, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierzało wprowadzić rozporządzenie o outsourcingu wizowym, w którym pojawiliby się pośrednicy wizowi. Sprawa jest nadal jednak rozpatrywana. Mogłoby w tym wypadku chodzić o to, aby to nie służby konsularne na miejscu w danym kraju rozpatrywały przydzielanie wizy, ale urzędnicy ministerstwa.

Zwrócił uwagę, że nielegalna migracja a migracja w celach pracy w Polsce to dwa różne zjawiska.

Trzeba odróżnić nielegalną migrację - czyli tych, którzy gdzieś próbują się przedostać czy to przez granicę z Białorusią zachęcani przez służby białoruskie - od tych, którzy po prostu przychodzą do polskiego konsulatu, składają wnioski, są sprawdzani - mamy pełny przegląd informacji, gdzie pracowali i co robili, na jak długo przyjeżdżają do Polski i kiedy wyjadą. Tego oczekują też polscy pracodawcy, którym czasami brakuje rąk do pracy” -