Wybudują to przy pierwszej elektrowni jądrowej

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz Urząd Morski w Gdyni podpisały porozumienie określające zasady współpracy przy budowie konstrukcji morskiej do rozładunku elementów do budowy elektrowni, które przypłyną drogą morską (MOLF), podała spółka

Urząd Morski w Gdyni przy wsparciu spółki PEJ przystępują do realizacji budowy konstrukcji MOLF, co jest możliwe dzięki podjętej przez rząd decyzji o powołaniu programu wieloletniego dla sfinansowania infrastruktury towarzyszącej dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie. MOLF to kluczowy dla terminowej realizacji inwestycji element infrastruktury towarzyszącej i jestem przekonana, że dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu Urzędu Morskiego w Gdyni MOLF powstanie na czas - powiedziała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie.

Rządowa uchwała zapewnia finansowanie na realizację nowej linii kolejowej, drogi krajowej oraz wspomnianej infrastruktury morskiej (MOLF). Na ich realizację łącznie przewidziano ponad 4,7 mld zł. Wszystkie te inwestycje będą nie tylko służyły budowie i eksploatacji kluczowych inwestycji na Pomorzu, ale wzbogacą też infrastrukturę województwa pomorskiego, wspierając tym samym rozwój społeczno-gospodarczy regionu, podkreślono w materiale.

Na mocy porozumienia dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za pozyskanie niezbędnych zgód, a następnie wybudowanie konstrukcji morskiej przy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Porozumienie szczegółowo precyzuje wymagane parametry techniczne planowanej konstrukcji, określa podział obowiązków, a także wstępny plan realizacji prac przygotowawczych, administracyjnych oraz właściwego procesu budowy.

Dzięki konstrukcji największe elementy na budowę elektrowni zostaną przetransportowane drogą morską. Dotyczy to przede wszystkim ładunków ponadnormatywnych, takich jak zbiornik reaktora, wytwornica pary i inne elementy modułowe oraz wyposażenia elektrowni jądrowej. Budowa konstrukcji usprawni też dostawy materiałów budowlanych, a następnie bezpieczną eksploatację obiektu jądrowego w preferowanej lokalizacji na Pomorzu, wyjaśniono.

Realizowana przez Urząd Morski w Gdyni konstrukcja morska jest jedną z kluczowych inwestycji, która umożliwi sprawny transport i rozładunek wielkogabarytowych elementów budowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Projekt ten wraz z nową drogą dojazdową i nowymi oraz zmodernizowanymi połączeniami kolejowymi, przyczyni się także do rozwoju regionu i podniesienia jakości usług transportowych oferowanych mieszkańcom i turystom - dodał p.o. prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu jest jedną z dwóch planowanych obecnie do wybudowania w ramach obowiązującego programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe.

ISBnews,mw