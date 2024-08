Budowa atomu. Jest konkretny wniosek

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyły do wojewody pomorskiego wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podała spółka. PEJ planuje m.in. zabezpieczenie terenu przyszłej budowy oraz prace geodezyjne.

„Podzieliliśmy prace przygotowawcze na kilka etapów, w ten sposób zminimalizujemy potencjalne uciążliwości, które wiążą się z takimi działaniami. Mamy tu na względzie szczególnie lokalne społeczności gminy Choczewo i gmin ościennych” - powiedział prezes PEJ Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Wniosek spółki dotyczy prac przygotowawczych, czyli m.in. prac geodezyjnych czy ogrodzenia terenu obszaru prac przygotowawczych.

Prace przygotowawcze mają być przeprowadzone na obszarze ok. 300 ha w dwóch odsłonach, w tym najpierw na obszarze ok. 45 proc. tego terenu. Jednym z niezbędnych działań w miejscu przyszłej elektrowni będzie usunięcie roślinności, poprzedzone działaniami minimalizującymi - w tym wykonaniem metaplantacji, montażem budek dla ptaków i nietoperzy. Działania te zostały zaplanowane zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej, wynika z materiału.

Zaktualizowano raport środowiskowy

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na prace przygotowawcze spółka złożyła raport środowiskowy z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dotyczący pierwszego etapu planowanych prac przygotowawczych. PEJ spełniły tym samym warunek decyzji środowiskowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r. dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo.

W raporcie będącym efektem współpracy PEJ z firmą Energopomiar Gliwice specjalizującą się w kompleksowych ekspertyzach dla inwestycji energetycznych przeanalizowano oddziaływanie prac przygotowawczych na środowisko. Analogicznie, odrębne raporty z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powstaną dla kolejnych etapów prac związanych z budową elektrowni jądrowej.

Do czasu rozpoczęcia właściwych prac budowlanych PEJ planują uzyskanie m.in. zezwolenia na budowę (wydaje je Państwowa Agencja Atomistyki) i pozwolenia na budowę (wydaje je wojewoda pomorski).

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

ISBnews, sek

