"Polak z sercem" na Monte Cassino

Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz wolontariusze ogólnopolskiej akcji „Polak z Sercem” udali się na początku lipca do Włoch, by wraz z tegorocznym partnerem działań – Stowarzyszeniem Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, oddać hołd bohaterom poległym pod Monte Cassino

Akcja „Polak z Sercem” adresowana do Polaków zamieszkujących terytorium Kresów Wschodnich to mobilizacja w odpowiedzi na ich cierpienie spowodowane m.in. sytuacją polityczną i gospodarczą. Przestrzenią, na której organizatorzy szczególnie się skupiają to, oprócz przekazywania pomocy materialnej, budowanie trwałych relacji i świadomości historycznej wśród młodych wolontariuszy włączających się w działania na terenie kraju. Pomoc Rodakom zamieszkującym Kresy jest zatem w tym wypadku nie tylko wyrazem solidarności i empatii, ale także żywą lekcją historii, wspierającą wychowanie młodych w duchu patriotycznym. Czynny udział wolontariuszy w akcji umożliwia także nabycie w praktyce cennego doświadczenia oraz kompetencji.

Tegoroczny wyjazd do Włoch miał szczególne znaczenie – przedstawiciele akcji wraz z partnerem - Stowarzyszeniem Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński wspólnie uczestniczyli w uroczystym zakończeniu Rajdu Pamięci Armii Generała Andersa, organizowanego przez przedstawicieli wspomnianego Stowarzyszenia. Rajd Pamięci odbywał się na trasie bojowej Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa przez tereny Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, aż po wzgórza Monte Cassino.

Wspólne oddanie hołdu żołnierzom oraz obywatelom polskim spoczywającym na polskim cmentarzu było wzruszającym i doniosłym wydarzeniem, które połączyło zgromadzonych w duchu pamięci i szacunku do tych, którzy oddali życie za wolność. Doświadczenie to jeszcze bardziej pogłębiło poczucie sensu w podjętym przez wolontariuszy działaniu na rzecz Polaków zamieszkujących poza granicami Ojczyzny.

Po oficjalnych obchodach na Monte Cassino, przedstawiciele akcji „Polak z Sercem” oraz SMMRK udali się na wizytę do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez Panią Ambasador – Annę Marię Anders, córkę gen. Władysława Andersa. Podczas spotkania opowiedziano o działaniach podejmowanych przez młodych na rzecz Polonii, a także uroczyście uhonorowano członków SMMRK biorących udział w tegorocznym Rajdzie.

Akcję „Polak z Sercem” można wesprzeć już dziś przekazując darowiznę lub wykonując wirtualne zakupy przez eDaromat dostępny na stronie: https://polakzsercem.pl/?mod=edaromat.

Więcej informacji dotyczących akcji, a także komunikaty o jesiennych stacjonarnych zbiórkach finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju można odnaleźć w mediach społecznościowych akcji.

