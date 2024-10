Trump docenił Polaków! "Ważne spotkanie"

Z okazji Parady Kazimierza Pułaskiego i Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w USA kandydat na prezydenta USA Donald Trump spotkał się w niedzielę w swej nowojorskiej siedzibie z przedstawicielami amerykańskiej Polonii. Rozmowa w kameralnym gronie pozbawiona była akcentów politycznych – powiedział w poniedziałek PAP wielki marszałek parady Piotr Paszkowicz.

„W niedzielę obchodziliśmy Dzień Generała Pułaskiego. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak Trump jest nastawiony do Polonii, Polaków i Parady Pułaskiego. Interesował się czym żyje Polonia i jak sobie radzimy. Mile wspominał współpracę z amerykańskimi Polakami w czasach, kiedy był deweloperem. Podkreślił, że był zadowolony, ponieważ Polacy okazali się pracowici i przyczyniali się do rozwoju gospodarki nowojorskiej oraz regionu” – powiedział Piotr Paszkowicz.

Dodał, że spotkanie w nowojorskiej siedzibie kandydata na prezydenta, Trump Tower, trwało ok. pół godziny. Nie podnoszono na nim kwestii wyborów.

Jako grupa Parady Pułaskiego jesteśmy apolityczni, toteż nie wdawaliśmy się w taką dyskusję, a on też tego nie proponował. Tematyka rozmowy skupiała się ogólnie na Polonii, Paradzie Pułaskiego i październikowych obchodach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego. Nie wysuwaliśmy żadnych postulatów, była to rozmowa na luzie przy kawie. Podziękowaliśmy, że chciał się z nami spotka. Dla Polonii spotkanie miało duże znaczenie, ponieważ Trump jest nie tylko byłym prezydentem, ale też kandydatem na ten urząd w listopadowych wyborach.

„Zaproszenie od Trumpa przyszło w ostatniej chwili, ale udało się nam skompletować delegację i wziąć w udział w spotkaniu. W większości byli to przedstawiciele Komitetu Parady Dnia Pułaskiego, ale też organizacji polonijnych, w tym Kongresu Polonii Amerykańskiej. Poprosiliśmy o podpisanie naszego plakatu z Kazimierzem Pułaskim przygotowanego na paradę. To miło, że Donald Trump odniósł się do tego dnia” - podkreślił polski działacz.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojsko wzywa na ćwiczenia setki tysięcy rezerwistów!

Budżet na granicy szaleństwa finansowego

Chińskie auta: Niemcy tracą szansę, zyskuje Polska!

»» O katastrofalnych wynikach spółek skarbu państwa mówi ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj:

Piotr Paszkowicz podkreślił, że reprezentuje organizację apolityczną i odmówił odpowiedzi na pytanie, na kogo powinna głosować Polonia. Jak przekonywał, jest to indywidualny wybór każdego obywatela USA.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

PAP/ as/