Wagnerowcami na Białorusi dowodzi... Ukrainiec?

Kto dowodzi Grupą Wagnera na Białorusi? Tożsamość komendanta zaskakuje!

Jak informuje niezależny projekt monitoringowy All Eyes on Wagner i białoruski portal Niwa dowódcą Grupy Wagnera na Białorusi ma być… pochodzący z Ukrainy Serhij Czubko.

Czubko ma być weteranem kampanii w Czeczenii i Syrii. Ma 46 lat i urodził się w rodzinie wojskowego w Czerniowcach w południowo-zachodniej Ukrainie. Jego ojciec miał być weteranem Afganistanu. Po upadku ZSRR rodzina Czubki miała przenieść się do Noworosyjska na południu Rosji.

Sam Czubko miał wrócić na Ukrainę w 2014 roku, jednak nie jest pewne czy brał udział w walkach o Donbas. Z pewnością został natomiast współzałożycielem organizacji „Kozacy” w Noworosyjsku - członkowie tej organizacji bili się, jak donosi Defence24, właśnie w obwodach donieckim i ługańskim po stronie rosyjskich separatystów. Do Grupy Wagnera miał przystąpić w 2017 roku i to właśnie z najemnikami walczyć miał we wschodniej Syrii i Libii.

Do tych informacji należy podchodzić jednak z pewną rezerwą - tożsamość dowódcy białoruskiego kontyngentu PMC Wagner nie została oficjalnie potwierdzona.

Według portalu Biełaruski Hajun na Białorusi ma znajdować się ok. 3,5 tys. Wagnerowców.

