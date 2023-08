Premier: Armia po okresie PO była w zgliszczach!

To, co odziedziczyliśmy po rządach PO, jeśli chodzi o polską armię, polskie wojsko, to były prawdziwie zgliszcza - powiedział w sobotę w Wejherowie (Pomorskie) premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że zlikwidowano wówczas ponad 600 jednostek operacyjnych w wojsku.

Szef rządu odwiedził przed południem Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie (woj. pomorskie).

Premier zaznaczył, że sprawy bezpieczeństwa, sprawy obronności to „śmiertelnie poważne sprawy”. „To, co odziedziczyliśmy po rządach PO, jeśli chodzi o polską armię, polskie wojska, to były prawdziwie zgliszcza” - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, zlikwidowano wówczas ponad 600 jednostek operacyjnych w wojsku. „Tylko tutaj, w szeroko rozumianym pasie nadmorskim: Świnoujście, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski czy Puck albo Gdynia - to tylko niektóre z tych jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane” - wymieniał premier.

„Dzisiaj mamy do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami. Wojna na Ukrainie rodzi oczywiste zagrożenia. Także Grupa Wagnera na Białorusi też tworzy zagrożenia, ale przed tymi zagrożeniami obroni Polskę dobry rząd” - podkreślił Morawiecki.

„Zły rząd nie obroniłby Polski przed chaosem, który chce Grupa Wagnera spowodować przez swoje prowokacje, które już się zaczęły, przez te, których się także spodziewamy” - powiedział premier.

PAP/ as/