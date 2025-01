Wniosek o uchylenie immunitetu byłego premiera

Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury ws. uchylenia immunitetu b. premiera M. Morawieckiego - potwierdziła PAP Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka marszałka Sejmu – podaje portal wPolityce.pl

Sprawa dotyczy organizacji wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii COVID-19. Neo-prokuratura twierdzi, że rzekomo doszło w tej sprawie do przekroczenia uprawnień przez byłego premiera – precyzuje wPolityce.pl.

Według neo-PK ocena materiału dowodowego „dostarcza podstawy do przyjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez posła Mateusza Morawieckiego przestępstwa przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego, tj. Premiera Rady Ministrów oraz niedopełnienia ciążących na nim z tego tytułu obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci poszanowania porządku prawnego i konstytucyjnych praw wyborców oraz doprowadził do bezcelowego, nieefektywnego i nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 56.450.406,16 zł na szkodę Skarbu Państwa, tj. czynu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.”.

Koalicja 13 grudnia by próbować pociągnąć byłego premiera do odpowiedzialności, potrzebuje zgody większości sejmowej na uchylenie mu immunitetu i do marszałka Sejmu wpłynął odpowiedni wniosek ministra sprawiedliwości.