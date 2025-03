"Czy Donald Tusk chce oddać suwerenność Berlinowi?"- Pyta były premier

Były premier Polski, Mateusz Morawiecki ostro skrytykował zarówno rezolucję Parlamentu Europejskiego, jak i uchwałę sejmową, twierdząc, że ich prawdziwym celem jest stopniowe przejmowanie kontroli nad polityką obronną Polski przez Unię Europejską.

„Nie pozwolimy, by Polska straciła kontrolę nad własnym wojskiem i uzbrojeniem! To nasza racja stanu” – podkreślił były premier.

Morawiecki wyliczył kilka kluczowych zapisów, które – jego zdaniem – uderzają w polskie bezpieczeństwo:

-> Artykuł 7 rezolucji wzywa do stworzenia „Europejskiej Unii Obronnej”, co według niego jest próbą marginalizacji NATO.

-> Artykuł 11 zakłada, że UE przejmie odpowiedzialność za przeciwdziałanie wojnie hybrydowej, co osłabi rolę Sojuszu.

-> Artykuł 61 może ograniczyć współpracę z Koreą Południową w zakresie dostaw kluczowego uzbrojenia dla Polski.

-> Artykuł 63 uderza w konkurencyjność polskiego przemysłu zbrojeniowego, otwierając rynek zamówień dla innych krajów.

-> Artykuł 24 zobowiązuje Polskę do stałego finansowania Ukrainy, uzależniając je od polskiego PKB.

Polska nie, ale „w imieniu Polski - Bruksela”

Bruksela chce także uzyskać prawo do składania zamówień zbrojeniowych w imieniu Polski, ograniczając naszą niezależność w tej kwestii.

„ Zmuszenie do działań sprzecznych z interesem kraju”

Unia dąży do zniesienia zasady jednomyślności w sprawach obronnych, co oznacza, że Polska mogłaby być przegłosowana i zmuszona do działań sprzecznych z własnym interesem.

Czy te zapisy to teoria spiskowa? Nie! To oficjalny tekst rezolucji! – podkreśla Morawiecki, apelując o zdecydowany sprzeciw wobec polityki Brukseli.

Co Polska kupi z Niemiec?

„Nie pozwolimy, by Polska finansowała niemiecki przemysł zbrojeniowy!”

Były premier ostrzegł, że obecne plany UE to nie tylko zagrożenie dla polskiej suwerenności, ale także finansowe uzależnienie od Berlina.

Unia chce, byśmy płacili za niemiecki przemysł zbrojeniowy! To Polska ma sponsorować zbrojenia Niemiec! Nie pozwolimy na to! – napisał Morawiecki, zapowiadając kolejne ostrzeżenia dotyczące ekonomicznej pułapki unijnych planów.

Berlin rządzi polską gospodarką?

Morawiecki podkreślił, że PiS nie jest przeciwko współpracy międzynarodowej, ale chce, by była ona oparta na równych zasadach i silnej pozycji Polski.

Nie możemy pozwolić, by Bruksela dyktowała nam, jak mamy dbać o własne bezpieczeństwo! To my inwestujemy w naszą armię, to my modernizujemy uzbrojenie – a nie biurokraci z UE! – podsumował były premier.

Atak Morawieckiego na unijną politykę obronną i rząd Tuska pokazuje, że spór o przyszłość polskiej obronności dopiero się zaostrza. PiS stawia na sojusz z USA i NATO, podczas gdy obóz rządzący chce zacieśnienia współpracy z Unią Europejską. Który model okaże się skuteczniejszy – czas pokaże.

