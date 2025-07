Wzywam wszystkich polskich patriotów – zobaczcie co się dzieje z Instytutem Pileckiego - mówi Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier, podczas konferencji prasowej przed siedzibą Instytutu Pileckiego w Warszawie.

Obława Augustowska przeprowadzona przez służby sowieckie, ale niestety przy współudziale polskich zdrajców, takich jak ten, którego nie ma na wystawie przygotowywanej przez obecną ekipę w Domu Pamięci (…), ta Obława została przeprowadzona już po wojnie, to lipiec 1945”

„Kalana jest pamięć polskich patriotów. W Warszawie wystawa ‘Nasi chłopcy’ o ludziach w Wehrmachcie, a jak się okazuje, część z nich służyła również w SS. To są nasi chłopcy? To są wasi chłopcy, ale na pewno nie nasi – mówił.

Zwrócił również uwagę na pomijanie postaci komunistycznych zbrodniarzy w narracji historycznej:

„Zapamiętajcie to nazwisko – Maksymilian Schnepf. Jeden ze zbrodniarzy komunistycznych okrutnie mordujących polskich patriotów, których do dzisiaj jeszcze nie odszukaliśmy” – zakończył.

Nie pozwolimy temu rządowi na cenzurę historii i niszczenie pamięci! Zapamiętajcie kata Obławy Augustowskiej Maksymiliana Schnepfa - nieobecnego na wystawie Instytutu Pileckiego. Hańbą jest to, co obecny rząd robi zarówno z Instytutem Pileckiego, który do czasu zmiany władzy wykonywał fenomenalną pracę na arenie międzynarodowej, jak i całą polską polityką historyczną i kulturalną! - alarmuje premier Mateusz Morawiecki