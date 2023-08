Ile w Polsce pracuje cudzoziemców?

W 2022 r. liczba urodzeń w województwie mazowieckim spadła o 6,8 proc. w stosunku do roku 2021. Wzrosła za to mediana wieku i statystyczny mieszkaniec Mazowsza ma już wyraźnie ponad 41 lat – podał z okazji przypadającego we wtorek Światowego Dnia Ludności Urząd Statystyczny w Warszawie