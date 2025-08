Zaleje nas rzeka mleka z Ukrainy?

Na Ukrainie przybywa dużych ferm, dzięki którym produkcja mleka surowego błyskawicznie rośnie. Miejscowe Stowarzyszenie Producentów Mleka szacuje, że dzieje się to najszybciej na świecie! W pierwszej połowie roku produkcja mleka wyniosła około 3,4 mln ton. Co to oznacza dla naszego rynku?

Mleko z gospodarstw domowych wciąż odpowiada za ponad 60 proc. ogólnej produkcji, a wielkie konglomeraty przemysłowe – za mniej niż 40 proc. Powstaje ich coraz więcej – szczególnie na zachodzie i w centrum kraju, gdzie przeniosła się niemal cała produkcja. Liderem staje się tutaj obwód lwowski.

Zdaniem ekspertów, takich dużych farm zlokalizowanych niedaleko granicy z Polską przybywa i szybko rekompensują one sobie straty wynikłe z działań wojennych na wschodzie i południu Ukrainy.

Zważywszy na bardzo silną pozycję naszych firm przetwarzających mleko, pojawienie się rzeki taniego, nieprzebadanego mleka w krajach Wspólnoty wywołałoby duże perturbacje, tym także dla polskiej branży mleczrskiej.

