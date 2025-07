Ukraińcy coraz chętniej zakładają biznes w Polsce

Od stycznia 2022 r. do grudnia 2024 r. powstało w Polsce ok. 77,7 tys. jednoosobowych działalności, założonych przez obywateli Ukrainy. To aż 9 proc. uruchomionych JDG-ów – czytamy w piątkowym wydaniu „Pulsu Biznesu”. Zaistnienie na naszym rynku ułatwiają im dotacje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Jak informuje dziennik, ukraińscy przedsiębiorcy nie muszą poruszać się po omacku - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ma pieniądze na to, żeby ich wesprzeć. Po inwazji Rosji na Ukrainę instytucja przeznaczyła 2 mln EUR na wsparcie przesiedleńców dotkniętych wojną. „Pomoc polegała na umożliwieniu im pracy i podnoszenia kwalifikacji” - czytamy.

Teraz, jak zauważa autor artykułu, „EBOR idzie o krok dalej i wspiera też osoby zakładające biznes za granicą, w tym w Polsce”. „W Polsce wspieramy już 20 ukraińskich projektów, głównie z sektora usług” – powiedziała, cytowana przez „PB” Ludovica Efrati, dyrektorka w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Na pomoc w postaci dotacji na usługi doradcze „mogą liczyć firmy, w których większość udziałów mają uchodźcy i zostały one założone poza Ukrainą po inwazji na pełną skalę”. Gazeta zauważa, że „przewidziane jest także wsparcie dla firm, które zatrudniają, albo chcą zatrudnić, obywateli Ukrainy”. Jest też opcja uzyskania pieniędzy dla organizacji i instytucji zapewniających szkolenia dla przedsiębiorczych Ukraińców.

W tekście wyjaśniono, że w przypadku pierwszego rozwiązania na pomoc mogą liczyć małe i średnie firmy, niezależnie od branży, w której działają. Wyłączone są jedynie sektory zabronione, takie jak alkoholowy, tytoniowy i broni palnej.

Dotacja EBOR pokrywa 100 proc. kosztów netto usług doradczych, do 30 tys. EUR. Bank wesprze np. w tworzeniu brandingu, czy strategii marketingowej, ale także digitalizacji, wdrażania rozwiązań AI, czy też audytów, księgowości i zarządzania finansami bądź łańcuchem dostaw.

PAP, sek

