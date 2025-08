Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

Władze w Brukseli powinny być zadowolone – polski minister rolnictwa przyznaje, że nie ma obecnie możliwości zablokowania umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej - Mercosur. I to pomimo że będzie ogromnym zagrożeniem dla rolników nie tylko w naszym kraju, ale także w kilku innych.

W wywiadzie na antenie TVP Info nowy szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski stwierdził, że nie ma „mniejszości blokującej”, dzięki której udałoby się zapobiec wejściu w życie porozumienia otwierającego rynek unijny na towary i produkty rolne z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Choć dodał, że ”dzisiaj nie może powiedzieć jednoznacznie, czy [umowa z Mercosur – red.]wejdzie, czy nie wejdzie„.

Dla polskich rolników to wyrok śmierci

Przed konsekwencjami umowy ostrzegają eksperci i przedstawiciele organizacji rolniczych, a rolnicy kilku krajów – w tym i z Polski - kilkukrotnie organizowali akcje protestacyjne, żądając rezygnacji z umowy. Główny problem to ułatwienia eksportowe dla producentów południowoamerykańskich, którzy nie muszą przestrzegać – tak jak unijni rolnicy – surowych norm jakościowych i klimatycznych. W niedawnym wywiadzie dla naszego portalu Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, przekonywał, że „do umowy prą wszelkimi metodami Niemcy, licząc na uratowanie swoich przemysłów poprzez eksport do Ameryki Południowej”, zaś „krytycznie oceniają ten dokument kraje, mające dobre, efektywne rolnictwo, takie jak Francja, jak Włochy, a także Węgry, czy Austria, bo ich władze widzą zagrożenia”. Zdaniem Ardanowskiego „gdyby Polska do tej grupy przystąpiła, umowa nie weszłaby w życie”.Ardanowski nie ma złudzeń: z jednej strony umowa z Mercosur, a z drugiej porozumienie o wolnym handlu z Ukrainą, które spowodują napływ taniej żywności, „to dla polskich rolników wyrok śmierci”!

Presja na rolnictwo wzrośnie

Przypomnijmy, że porozumienie z Mercosur w grudniu 2024 roku podpisała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji państw członkowskich, a na dodatek do tej pory nie ujawniła pełnego tekstu i wszystkich zapisów. Pod koniec lipca pojawiły się medialne doniesienia, że dokumenty zostały już przetłumaczone na języki krajów członkowskich, lecz szefowie KE zwlekają z ich upublicznieniem.

Tymczasem pojawiają się nowe analizy dotyczące możliwego wpływu umowy z Mercosur na gospodarkę unijną. Austriacka Fundacja Badań nad Rozwojem wskazuje na korzyści, jakie odniesie sektor rolno-spożyczy w krajach Mercosur i presję, na jaką narażone zostanie rolnictwo europejskie. Jednocześnie eksperci ostrzegają, że te branże – jak motoryzacyjna, które tak bardzo liczą na otwarcie rynku południowoamerykańskiego, niekoniecznie osiągną zyski w krótkim czasie; przewidziano bowiem długie (nawet 18-letnie) okresy przejściowe, a na przykład Brazylia mocno chroni własnych producentów samochodów elektrycznych. Austriaccy eksperci także krytycznie oceniają szanse na zdobycie większego dostępu do surowców w Ameryce Południowej dzięki umowie. Poza tym może spowodować utratę 120 tys. miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Agnieszka Łakoma

