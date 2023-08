"Symetrysta" opuszcza TOK FM. Zadawał PO niewygodne pytania

Grzegorz Sroczyński kończy współpracę z radiem Tok FM - poinformował „Presserwis”

Dziennikarz w ostatnich miesiącach miał narazić się politykom opozycji nieco bardziej konserwatywnymi poglądami. Szczególnie środowiska sympatyzujące z Koalicją Obywatelską oburzyły się na tekst w portalu Gazeta.pl pt. „Sroczyński na wybory. Paranoja w męskiej szatni, czyli pięć rzeczy, które zatruwają polską politykę”. Choć krytykował zarówno władzę, jak i opozycję.

Odwołana debata dziennikarzy

Tym samym trwa zamieszanie wokół Sroczyńskiego. Podczas zbliżającego się Campusu Polska Przyszłości nie odbędzie się panel „symetrystów”. Organizatorzy odwołali debatę po krytycznych wypowiedziach Sroczyńskiego, wobec niektórych zwolenników PO.

O wycofaniu panelu „symetrystów” z programu Campus Polska Przyszłości poinformował w czwartek na Facebooku Marcin Meller, który miał poprowadzić wydarzenie. W dyskusji mieli uczestniczyć dziennikarze: Dominika Sitnicka, Grzegorz Sroczyński oraz Jan Wróbel. „W największym skrócie: zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane” - napisał Meller.

Niektóre media szukają uzasadnienia usunięcia panelu „symetrystów” z programu Campusu w jednej z ostatnich wypowiedzi Grzegorza Sroczyńskiego, byłego dziennikarz TOK FM. Gazeta.pl przypomina, że dziennikarz w audycji „Świat się chwieje” nazwał działania radykalnych zwolenników Platformy Obywatelskiej „Silnych razem” mianem kundelków. „Im (Platformie Obywatelskiej - red.) się wydaje, że to środowisko (#SilniRazem - red.) coś im robi, a nic im nie robi poza kwasami wewnętrznymi i tropieniem symetrystów. (…) Hodujesz sobie takiego kundelka, bo to nie jest pies, który może kogoś ugryźć (…). On swoich kąsa” - stwierdził dziennikarz cytowany przez portal.

Przechodzi do RMF FM

Sroczyński będzie od września gospodarzem jednej z rozmów w tygodniu w RMF FM. W tym gronie pozostają również m.in. Tomasz Terlikowski, Marek Tejchman („Dziennik „Gazeta Prawna”) i Piotr Salak.

Grzegorz Sroczyński od jesieni 2017 roku pracuje w portalu Gazeta.pl, do którego przeszedł z „Gazety Wyborczej”.

Pressserwis, wPolityce, PAP/KG