Maląg: Bezpieczna przyszłość Polaków to konkretne czyny

Bezpieczna przyszłość Polaków to konkretne czyny; realizujemy zadania dla Polski i Polaków, bo chcemy, żeby Polska była silna i bezpieczna - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szef rządu Mateusz Morawiecki i minister Maląg przebywali z wizytą w Solcu nad Wisłą (woj. mazowieckie). Podczas spotkania z seniorami premier podpisał dwa rozporządzenia o czternastych emeryturach.

„To kolejny dobry dzień, bo państwo - drodzy seniorzy - zasługujecie na nasze wsparcie. Bezpieczna przyszłość Polaków, to nie są tylko słowa. To są konkretne czyny, które rząd PiS realizuje, a ostatnie cztery lata to wyjątkowe wyzwania: covid, tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą” - mówiła Maląg.

Jak podkreśliła, „my nie pozostawiamy Polaków samym sobie”. „Wprowadzamy konkretne rozwiązania, przede wszystkim rozwiązania dla rodzin z małymi dziećmi i dla naszych drogich seniorów” - zaznaczyła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

„Czy na to będziecie mogli liczyć, na 13. i 14. emeryturę, godną waloryzację, gdyby nie daj Bóg liberałowie doszli do władzy, gdyby nie daj Bóg Tusk doszedł do władzy. Oni nawet o tym nie myśleli, że można wspierać bezpośrednio Polaków, że Polacy powinni cieszyć się, że żyją w wolnej, niepodległej ojczyźnie i korzystają z tego, że Polska się rozwija i pięknieje” - mówiła Maląg.

Wskazała zwracając się do zgromadzonych, że wtorkowa decyzja rządu o wypłacie we wrześniu czternastych emerytur, to „przede wszystkim podziękowanie dla państwa za to, co czynicie każdego dnia”.

PAP/kp