"Rządy PO-PSL likwidowały jednostki wojskowe". Przykład

PO pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie; PiS naprawiło to, co zepsuła PO - podkreślił w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. „Rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych, to dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego” - dodał.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w poniedziałek na Twitterze spot dotyczący likwidowanych przez rząd PO-PSL jednostek wojskowych.

Jak ujawnił minister obrony, ówczesny starosta legionowski Jan Grabiec pisał do ministra obrony Bogdana Klicha, że „rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład Pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość”.

Ta dywizja została zlikwidowana, o czym dziś nie pamięta ten, który sprzeciwiał się jej rozformowaniu- zauważył Błaszczak. Okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostek - ocenił w spocie minister Mariusz Błaszczak. Politycy PO byli głusi na apele samorządowców (…). Platforma Obywatelska pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie. Liczyło się tylko jedno: wykazać przed Tuskiem wielkie zaangażowanie w likwidację wojska polskiego. Prawo i Sprawiedliwość naprawiło to, co zepsuła PO. Z determinacją budujemy silne wojsko polskie - mówi w spocie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak.

pap, jb