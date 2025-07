Będzie protest na kolei! „Patologiczna polityka rządu”

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podjęła decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniach 28-30 lipca oraz 31 lipca i 1 sierpnia, w godzinach 10:00-14:00. „To odpowiedź na wieloletnie, systemowe zaniedbania ze strony rządu, których kulminacją jest dziś dramatyczna sytuacja w PKP CARGO S.A. i pogłębiająca się degradacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych” – napisano w komunikacie.

W 17 lokalizacjach w całym kraju odbędą się pikiety organizowane przez struktury zakładowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, przy wsparciu organizacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – napisano w komunikacie.

To odpowiedź na wieloletnie, systemowe zaniedbania ze strony rządu, których kulminacją jest dziś dramatyczna sytuacja w PKP CARGO S.A. i pogłębiająca się degradacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych – piszą związkowcy.

Związkowcy: kolej jest dyskryminowana

Kolej jest systematycznie wypychana z rynku i dyskryminowana, co uderza nie tylko w pracowników, ale także w interes publiczny, bezpieczeństwo państwa i środowisko. Tymczasem, faworyzowany jest transport drogowy przez co zaspokajane są interesy i zachcianki lobby samochodowego! Jest to skrajnie nieuczciwe oraz szkodliwe społecznie i gospodarczo postępowanie, na które nie ma naszej zgody! - twierdzi Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce

_Z winy rządu, kolej przeżywa poważny kryzys! 90 proc. dróg dla transportu kołowego pozostaje w Polsce bezpłatna, podczas gdy kolej płaci jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury w Europie! Polska kolej płaci również najwyższą w całej Unii Europejskiej cenę energii trakcyjnej! To nie przypadek – to efekt świadomej polityki! - wskazują kolejarze.

Rząd dyskryminuje ekologiczny i wydajny transport szynowy, konsekwentnie ulega naciskom lobbystów samochodowych stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji. Wzywamy rząd do opamiętania i natychmiastowej reformy polityki transportowej państwa zmierzającej do stworzenia zrównoważonego rynku przewozów!**

Rząd nas lekceważy

W ostatnich miesiącach Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce podejmował liczne próby interwencji - zwracają uwagę kolejarze.

Przedstawiciele Związku byli z pikietą przed Ministerstwem Infrastruktury, przekazywali petycje i apele. Uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach powołanego z trudem Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa przy Ministerstwie Infrastruktury, ale efekty były zerowe. Podsekretarz stanu Piotr Malepszak, odpowiadający w rządzie za kolej, ostentacyjnie okazuje nam lekceważenie piszą przdstawiciele ZZMK.

Dziś PKP CARGO S.A. stoi na krawędzi ostatecznego paraliżu z powodu patologicznej polityki rządu. To dopiero początek katastrofy. Dlatego wychodzimy na ulice w całej Polsce! Protestujemy w imię przyszłości kolei, w obronie miejsc pracy, ale też w obronie uczciwego państwa, które nie powinno działać na korzyść jednego lobby, kosztem dobra wspólnego.

Materiały prasowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, sek

