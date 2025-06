Poseł PiS: Rząd Tuska jak Titanic

Zanim Titanic zatonął, orkiestra grała do samego końca i ta sama sytuacja jest w koalicji rządowej; Donald Tusk musi robić dobrą minę do złej gry i będzie walczył o przeżycie, ale ten statek idzie na dno - mówił PAP poseł PiS Marcin Ociepa, komentując środowe expose premiera w Sejmie.

W środę Sejm zajmuje się wnioskiem premiera o wyrażenie wotum zaufania dla jego rząd. Premier zapowiedział, że w czerwcu komunikację rządu zreorganizuje rzecznik prasowy, zaś jego struktura zmieni się w lipcu w ramach rekonstrukcji, która oznaczać też będzie „nowe twarze”. Szef rządu mówił m.in. o migracji, rozliczeniu poprzednich rządów i Ukrainie. Przyznając, że przy nowym prezydencie rząd czeka bardzo trudna praca, premier stwierdził, iż ma ”przekonanie, wiarę i pewność„, że obecna koalicja ma mandat do rządzenia, a on sam nie zna takiego słowa jak „kapitulacja”.

Poseł PiS Marcin Ociepa / autor: Fratria / LS

Wszystko co obserwujemy teraz, to taki spektakl

Poseł PiS Marcin Ociepa oceniając wystąpienie szefa rząd, powiedział PAP: „Zanim Titanic zatonął, orkiestra grała do samego końca”. „I to jest sytuacja, w której ten statek już uderzył w górę lodową, idzie na dno, co bystrzejsi przedstawiciele koalicji większościowej to wiedzą, a mimo to Donald Tusk musi robić dobrą minę do złej gry i będzie walczył o przeżycie. Natomiast to jest już proces nie do zatrzymania” - powiedział poseł PiS.

W ocenie Ociepy, wniosek premiera o wotum zaufania dla rządu poza uniemożliwieniem ewentualnego spiskowania przez koalicjantów przeciw niemu, ma też za zadanie „rozciągnięcie porażki Rafała Trzaskowskiego na koalicjantów„. Ponadto - zdaniem posła PiS - premier zapowiedzią rekonstrukcji rządu rozgrywa swoich koalicjantów.

„Wszystko co obserwujemy teraz, to taki spektakl, który służy temu, żeby wciągnąć koalicjantów w odpowiedzialność za porażkę Rafała Trzaskowskiego. Megatrendów jednak nie odwróci, a są one takie, że statek idzie na dno” - podsumował Ociepa.

»» Relacja na żywo z debaty w Sejmie o udzieleniu wotum zaufania czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Sejm rozpatruje wotum zaufania dla rządu. Tusk do PiS: Pewnie wszystkich was nie zamkniemy, ale prace trwają

»» Komentarze do expose Donalda Tuska czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Tusk nawiązuje do hasła „Wszystkich nas nie zamkniecie”. „Pewnie nie, ale prace trwają”. Premier wygraża opozycji i atakuje prezydenta

»» Relacja na żywo z debaty w Sejmie - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24

Głosowanie nad wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu zaplanowano o godz. 14. Wniosek szefa rządu był reakcją na przegraną w wyborach prezydenckich kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, która ma umocnić koalicję rządową, czyli: KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ciepły kaloryfer stanie się luksusem?

Skandal! Niemcy wywożą zużyte turbiny wiatrowe do „Europy Wschodniej”

Polacy zapłacą krocie za prąd. Wraca opłata mocowa

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!