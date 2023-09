PGZ rozbudowuje swoje zdolności kosmiczne

We wtorek 5-go września br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach przedstawiony został projekt, który w istotny sposób zwiększa bezpieczeństwo kraju

Współpracę w tym zakresie podjęły krajowe przedsiębiorstwa, które z jednej strony specjalizują się w budowie satelitów rozpoznania radarowego, a z drugiej, dysponują niezbędnym zapleczem, by skonstruować dla potencjalnej rodzimej konstelacji satelitarnej bezpieczny segment naziemny. Projekt realizują Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., wchodzące w jej skład Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz ICEYE Polska Sp. z o.o..

W uroczystości inaugurującej rozpoczęcie współpracy przemysłowej udział wzięli Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. Robert Kudelski oraz Prezes ICEYE Rafał Modrzewski.

Podstawowym celem kooperacji jest: przedstawienie MON (…) oferty w zakresie dostawy polskiej konstelacji satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Odpowiedzialność za integrację i działanie zarówno stacjonarnego jak i mobilnego segmentu naziemnego przyszłej polskiej konstelacji będzie po stronie PGZ oraz WZŁ-1. ICEYE natomiast specjalizuje się w dostarczaniu sprawdzonej infrastruktury kosmicznej dla systemów rozpoznania.

Udział w projekcie Polskiej Grupy Zbrojeniowej daje rękojmię odpowiedniego stopnia polonizacji oraz niezależności w budowie segmentu naziemnego dla przyszłych satelitów działających na potrzeby Sił Zbrojnych RP. PGZ od lat pełni rolę integratora krajowego przemysłu zbrojeniowego. Koordynuje też współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie długofalowego i z powodzeniem implementowanego Planu Modernizacji Technicznej polskiej armii.

Rozpoczynamy współpracę w zakresie przygotowania dla SZ RP nowego i unikatowego na skalę globalną produktu, jakim jest konstelacja satelitów radarowych wraz ze stacjonarną i mobilną stacją naziemną. Ten system, w warunkach konfliktu może zapewnić nieskrępowany dostęp do zobrazowań satelitarnych. Zwiększyć świadomość sytuacyjną. Możemy go dostarczyć w krótkim czasie. Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej będzie stanowić platformę do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych, a w konsekwencji również w obszarze analizy produktów tego systemu. Wierzę, że przyjęte porozumienie to zaledwie początek dłuższej współpracy w ramach tego trójstronnego partnerstwa, z korzyścią dla bezpieczeństwa narodowego Polski – komentuje Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Trwający już przeszło półtora roku konflikt za naszą wschodnią granicą jasno pokazuje, jak ważny jest dostęp do pewnych i niezależnych źródeł rozpoznania satelitarnego. To właśnie m.in. pozyskiwanym we własnym zakresie oraz dostarczanym przez sojuszników zobrazowaniom satelitarnym ukraińskie siły zbrojne zawdzięczają swoje największe sukcesy.

Technologia ICEYE jest technologią dojrzałą i sprawdzoną. W zakresie dostarczania usług związanych z wykorzystaniem na orbicie okołoziemskiej radarów z syntetyczną aperturą (SAR), takich jak zobrazowania, monitoring konkretnych obszarów czy narzędzia analityczne zawierzyły nam już w skali globalnej rządy wielu krajów, w tym przykładowo Brazylii, Wielkiej Brytanii, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Kluczową dla naszego regionu przewagą SAR jest to, że możemy dostarczać zobrazowania niezależnie od pogody, zachmurzenia nad danym obszarem, czy pory dnia – wyjaśnia Rafał Modrzewski, współzałożyciel i prezes ICEYE.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, są odpowiedzialne w projekcie za realizację Mobilnej Stacji Naziemnej umożliwiającej bezpieczne i niezawodne zarządzanie systemem w każdych warunkach i z każdego miejsca rozwinięcia. Koncepcja Stacji obejmuje przede wszystkim rozwiązania spełniające wymagania współczesnego pola walki w zakresie teleinformatyki, bezpieczeństwa użytkowania, transmisji danych czy też zasilania. Oparta jest na rozwiązaniach kontenerowych z dedykowanym systemem antenowym zapewniającym szybką transmisję danych z segmentu satelitarnego, a następnie ich dystrybucję na potrzeby SZ RP. WZŁ-1 S.A. od wielu lat systematycznie rozwijają kompetencje w obszarze komunikacji satelitarnej.

Jesteśmy producentem większości terminali satelitarnych użytkowanych obecnie przez wojsko. Dodatkowo posiadamy doświadczenie w realizacji projektów wykorzystujących zabudowę kontenerową, które stanowią element realizowanego projektu. Nasze rozwiązania są w pełni kompatybilne z obecnie użytkowanymi w armii aparatowniami. Koncepcja Mobilnej Stacji Naziemnej, oparta na wieloletnim doświadczeniu Spółki, powstała w celu zabezpieczenia systemu łączności polowej i satelitarnej dla Sił Zbrojnych RP. W kontekście wniosków płynących z konfliktu za naszą wschodnią granicą, zaprezentowany projekt idealnie wpisuje się w obecne potrzeby rozpoznania pola walki - mówi Prezes Zarządu WZŁ-1 S.A. Robert Kudelski.

W kontekście bezpieczeństwa kluczowe jest bez wątpienia założenie, iż skonstruowany zostanie mobilny segment naziemny do obsługi dedykowanej konstelacji SAR, którą już dziś jest w stanie dostarczyć Polsce ICEYE. Mobilność oznacza, że dowódcy mogą stale zmieniać położenie takiej stacji naziemnej na terytorium kraju. Czyni to j wykrycie i śledzenie jej położenia znacznie utrudnionym dla przeciwnika. W sytuacji hipotetycznego konfliktu zbrojnego będzie to miało niebagatelne znaczenie.

Obiekty o znaczeniu strategicznym takie, jak węzły telekomunikacyjne czy stacje służące kontroli misji i łączności z satelitami są zwykle jednymi z pierwszych celów ataku, kiedy wróg napada na dane państwo. Posiadanie mobilnego segmentu naziemnego daje w tej sytuacji ogromne korzyści – jego ukrywanie i przemieszczanie pozwala bowiem uchronić ten ważny element przed zniszczeniem w pierwszych godzinach wojny i zachować niezależny dostęp do własnych satelitów rozpoznawczych – tłumaczy Witold Witkowicz z Zarządu ICEYE Polska.

Zainicjowana współpraca może przynieść długofalowe korzyści nie tylko dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Jednocześnie można sobie wyobrazić, że sukces jeśli chodzi o budowę tego typu rozwiązania nad Wisłą, przyniesie PGZ, WZŁ-1 oraz ICEYE gotowy produkt eksportowy, w postaci mobilnego segmentu naziemnego, który można będzie z powodzeniem sprzedawać do innych sojuszniczych państw, korzystających z satelitów SAR.

PGZ/KG