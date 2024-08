Największy polski satelita dziś rusza na orbitę

Creotech Instruments, notowany na GPW wiodący producent satelitów i systemów satelitarnych, ogłosił oficjalną datę startu misji EagleEye. Największy polski satelita zostanie wystrzelony już 16 sierpnia, około godz. 20:19 polskiego czasu. Termin ten został wyznaczony przez firmę SpaceX, dostawcę usługi wystrzelenia. EagleEye zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską na rakiecie Falcon- 9 z bazy Vandenberg w Kalifornii, w ramach misji Transporter-11. Separacja polskiego satelity planowana jest na godz. 21.38 naszego czasu.

Dziś finałowy akord przełomowego projektu dla całego polskiego sektora kosmicznego i równocześnie istotny krok w rozwoju narodowych kompetencji w zakresie projektowania, budowy, integracji oraz wynoszenia małych satelitów.

Po wielu latach pracy nad systemem satelitarnym HyperSat, na którym bazuje pierwszy polski duży satelita, nadchodzi kluczowy moment. Rakieta Falcon 9 umieści EagleEye w przestrzeni kosmicznej. Jest to moment, na który czekaliśmy od dawna wraz z całą polską branża kosmiczną. Start rakiety odbędzie się z bazy Vanderberg w Kalifornii i będzie można go oglądać w przygotowywanej transmisji online – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

EagleEye waży 55 kg, to platforma dla teleskopu optycznego

EagleEye to największy i zarazem najbardziej zaawansowany w historii naszego kraju mikrosatelita, zbudowany przez Creotech Instruments, przy zaangażowaniu rodzimych firm. Jego waga wynosi ok. 55 kg, co odpowiada łącznej masie wszystkich polskich satelitów, które powstały od początku naszego udziału w eksploracji kosmosu.

EagleEye jest oparty na autorskiej platformie HyperSat, która już teraz stanowi kluczowy element szeregu projektów na szczeblu krajowym i europejskim. Satelita został wyposażony w teleskop optyczny polskiej firmy Scanway, który umożliwia wykonywanie zdjęć powierzchni Ziemi w pasmach widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) oraz komputer instrumentu opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN.

12 lat temu, gdy powstawał Creotech Instruments S.A. zapowiedzieliśmy, że firma za cel obrała sobie uzyskanie zdolności do projektowania i produkcji w pełni polskich satelitów. Wtedy nikt w to nie wierzył. A teraz, po wybudowaniu laboratoriów, zaplecza produkcyjnego, a przede wszystkim przyciągnięciu do Creotech doskonałych ludzi, na których barkach spoczęła misja budowy EagleEye, jesteśmy gotowi – ocenia Grzegorz Brona.

Orbitalne manewry

Misja rozpocznie się od umieszczenia EagleEye na orbicie ok. 510 km, skąd nastąpi manewr zejścia satelity na bardzo niską orbitę (VLEO – ang. Very Low Earth Orbit) o wysokości ok. 350 km z wykorzystaniem silnika jonowego. Tam też nastąpi sprawdzenie możliwości jego operowania i obrazowania Ziemi. Inżynierowie Creotech Instruments będą nadzorować całą misję z Mission Operations Center, które mieści się w siedzibie Spółki w Warszawie.

Wystrzelenie największego i najbardziej zaawansowanego polskiego satelity odbędzie się z bazy Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Nastąpi to za pośrednictwem rakiety Falcon 9 należącej do firmy SpaceX Elona Muska.

**Planowana jest transmisja online LIVE z wystrzelenia EagleEye. Dostępna będzie na kanale YouTube w dniu startu misji, tj. 16 sierpnia, od godz. 19:30. Link do transmisji na żywo:

50 projektów kosmicznych Creotech

Creotech do tej pory zrealizował ponad 50 projektów kosmicznych, natomiast spółka na bieżąco stara się dywersyfikować działalność poprzez udział w szeregu różnych przedsięwzięciach. Do najbliższych zaliczyć można projekt PIAST, który przewiduje na 2025 r. gotowość do wystrzelenia konstelacji trzech satelitów o rozdzielczości rzędu 5 metrów. Wartość projektu opiewa na ok. 15 mln EUR. Niedawno zakończono przegląd CDR i tym samym ukończono II jego etap. Pod koniec lipca br. Europejska Agencja Kosmiczna wybrała Creotech do zaprojektowania sześciu sond kosmicznych odpornych na radiację, które będą częścią misji naukowej „Plasma Observatory”. Jest to pierwsza misja naukowa klasy M, w której polska firma pełni rolę dostawcy całych sond kosmicznych.

materiały prasowe, oprac. Sek

