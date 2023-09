Włoska prasa bije na alarm. Znamy szczegóły antydemokratycznego planu urzędników z Brukseli.

Wpływowy mediolański dziennik opisuje jak eurourzędnicy – pod płaszczykiem walki z paleniem papierosów – chcą pozbawić poszczególne kraje Unii i Parlament Europejski prawa do samodzielnego decydowania o podatkach, polityce klimatycznej i zdrowotnej. „La Verita” alarmuje, że Bruksela próbuje wykreować nowy sposób przyjmowania przepisów podatkowych, co będzie miało bezpośredni wpływ na życie setek milionów Europejczyków.

Dziennikarze szczegółowo opisują plan, którego istnienie ujawniliśmy w połowie września. Chodzi o dokument, przygotowany przez urzędników DG Sante - Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, kierowanej przez komisarz do spraw zdrowia, Cypryjkę Stellę Kyriakides. Dokument powstaje z okazji listopadowego spotkania COP-10, organizowanego przez Światową Organizację Zdrowia w Panamie.

Plan Brukseli jest prosty i opiera się na założeniu, że to urzędnicy KE wiedzą najlepiej co jest dobre dla Europejczyków. Dlatego DG Sante wyrzuca do kosza dwie kluczowe zasady Unii – jednomyślność w przygotowaniu stanowiska negocjacyjnego i prawo do krytycznej oceny ustaleń po międzynarodowych szczytach. Urzędnicy chcą mieć otwarty mandat negocjacyjny, czyli taki czek in blanco, na którym wpiszą dowolne ustalenia w imieniu Unii. I sami wprowadzą je w życie. Bo urzędnicze ustalenia, które zapadną w listopadzie w Panamie mają od razu stać się prawem, które będzie obowiązywać we Wspólnocie.

Włoska gazeta ostrzega, że urzędnicy z DG Sante działania, prowadzone w imieniu establishmentu, sprytnie zakamuflowali. „Nikt nie wzniesie barykad na korzyść międzynarodowych korporacji tytoniowych i na tym polega sztuczka. Po zatwierdzeniu modelu działania i mandatu in blanco Komisja poczuje się upoważniona do powielenia go w przyszłości” ostrzega „La Verita”. I wylicza inne kwestie, w których tylko DG Sante może próbować samodzielnie podejmować kolejne decyzje w imieniu Unii. To między innymi regulacje produktów rolnych, stosowanie pestycydów, promowanie zdrowego stylu życia, kontrola zakażeń i pandemii. Lista jest długa i nie ma gwarancji, że inni przedstawiciele Komisji Europejskiej nie sięgną po ten model.

Włosi biją na alarm. Urzędnicze zakusy mogą podważyć sens istnienia parlamentów – Europejskiego i narodowych. „Będzie można zamknąć się w luksusowym hotelu na 48 godzin i podejmować dowolne decyzje, które wpłyną na los milionów mieszkańców Europy. Decyzje będą zapadały pod pretekstem, że tak dyktuje nauka, a jeśli ktoś będzie się chciał temu sprzeciwić, zostanie po prostu obśmiany jako antynaukowy “foliarz”. Potrzebujemy debaty nad takim trybem postępowania i to już!” ostrzega „La Verita”.