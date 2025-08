Tusk omija polskie uroczystości. "Jest przeciw nam"

To nie pierwszy raz, gdy Tusk unika polskich rocznic. 10 kwietnia, 1 marca, 11 listopada, 3 maja… teraz 1 sierpnia. Czy to przypadek? NIE. Dziś antypolska kreatura jest premierem Polski – powiedział poseł Dariusz Matecki przy mówinicy sejmowej, komentując kolejne omijane przez premiera Polski uroczystości.

„Donald Tusk znowu nie przyszedł. Nie przyszedł 1 sierpnia – nie było go, gdy Polska oddawała cześć powstańcom warszawskim, bo – jak sam pisał – polskość wywołuje u niego odruch buntu. Nie było go 1 marca, gdy oddawaliśmy cześć Żołnierzom Wyklętym, mordowanym przez Rosjan i Sowietów. Nie było go 10 kwietnia, nie było go 3 maja, nie było go 11 lipca, gdy oddawaliśmy hołd Polakom zamordowanym przez Ukraińców” - alarmuje poseł Matecki.

Według posła, to nie jest jedynie brak udziału w ceremoniach. To dowód na coś znacznie głębszego i groźniejszego:

„Tusk nie jest z Polakami. Tusk jest przeciw nam. To człowiek Berlina. Człowiek, który odwraca się plecami od polskiej historii, bo jego lojalność leży gdzie indziej. Pokazał to również w sprawie należnych Polsce reparacji. Dla Polaków to zdrada. Dla niego – plan polityczny.”

Tusk nie znalazł ani chwili

Szczególne oburzenie posła budzi fakt, że premier nie poświęcił nawet chwili, by uczcić pamięć ofiar niemieckich zbrodni – nawet symbolicznie, poprzez wpis w mediach społecznościowych.

„Tusk 1 sierpnia nie znalazł nawet chwili, żeby uczcić ofiary niemieckich zbrodni – nawet wpisem w mediach społecznościowych. 200 tysięcy wymordowanych – bez pamięci premiera” - zakończył Matecki.

Brak udziału w tych uroczystościach to nie tylko przeoczenie, to wyraźny sygnał politycznego dystansu wobec spraw ważnych dla Polaków

x, jb