Nad nami? „Maszyna do blokowania promieni słonecznych”

Amerykańscy miliarderzy wspierali finansowo eksperyment naukowy, który miał przetestować „maszynę do blokowania promieni słonecznych”. Chodzi oczywiście o walkę z ociepleniem klimatu. Ryzykowny plan został jednak przerwany wskutek sprzeciwu lokalnych urzędników z Kalifornii – ujawnia portal Politico.

Autorami eksperymentu byli naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, którzy od 2012 r. prowadzą badania nad geoinżynierią słoneczną. Zbudowali oni urządzenie do rozpylania aerozoli słonej wody. Ta technologia miała posłużyć do tworzenia gęstych chmur nad oceanem, aby zatrzymać w ten sposób część promieni słonecznych docierających do powierzchni ziemi.

Projekt waszyngtońskich naukowców ruszył w 2019 r., kiedy zainteresowali się nim bogaci sponsorzy.

W tym celu w 2024 r. wynajęto wycofany ze służby lotniskowiec USS Hornet, który obecnie pełni funkcję muzeum. W umowie zatajono przed lokalnymi władzami prawdziwy cel najmu i nie poinformowano ich o planowanym eksperymencie.

