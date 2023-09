POLSKI KOMPAS 2023. Nagroda dla Leszka Skiby, prezesa Pekao

Polski Kompas za potwierdzenie w twardych wynikach, że polski bank realizując misję odpowiedzialnej, narodowej instytucji bankowej dla obywateli może skutecznie wygrywać z międzynarodową konkurencją udowadniając, co znaczy patriotyzm gospodarczy. Nagrodę odebrał Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

„Dziękuję bardzo Kapitule za to wyróżnienie. To nagroda dla wszystkich pracowników banku. Łatwo jest zdobywać nagrody, gdy polska gospodarka odnosi takie sukcesy. Warto jednak docenić, że wzrost gospodarczy i stabilność ekonomiczna w pewnym stopniu wpływają na życie jednostek i firm” - mówił prezes Pekao S.A.

„Jeśli spojrzymy na to, czego możemy się spodziewać, to polska gospodarka wyprzedziła już Portugalię i Grecję, ale w kolejnych latach mamy ambicję kontynuować ten trend. Jest to efekt ciężkiej pracy pracowników, właścicieli firm, a także efektywności polityki gospodarczej i regulacji” - dodał.

„Rola banku polega na finansowaniu polskich firm, i dziękujemy, że możemy służyć polskiej gospodarce” - powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.