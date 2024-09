Ważne wystąpienie prezesa NBP. Prof. Glapiński demontuje argumenty przeciwników i namawia do dumy z polskiego cudu gospodarczego

Punkt po punkcie, zarzut za zarzutem, posługując się twardymi danymi ekonomicznymi i ocenami międzynarodowych instytucji finansowych prof. Adam Glapiński, prezes NBP zdemontował wszystkie argumenty, które padały w kontrze decyzji banku centralnego w ostatnich latach. Z perspektywy czasu i wyników polskiej gospodarki działania NBP w czasie polikryzysu należy bezsprzecznie uznać za sukces.

Historii zmagań z pandemią i jej skutkami, kryzysem energetycznym, surowcowym, wojną na Ukrainie poświęcone jest opracowanie „Narodowy Bank Polski w czasie megaszoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym – historia sukcesu”. Prof. Adam Glapiński w ważnym wykładzie, który odbył się w Teatrze Narodowym na terenie warszawskich Łazienek Królewskich przedstawił główne tezy opracowania.

To analiza czasu burzy i naporu. Ciężkie dni i lata. Z perspektywy czasu, w ocenie międzynarodowych instytucji, to jednak historia sukcesu – mówił prezes NBP. – Podejmowaliśmy właściwe decyzje we właściwym czasie. Dlatego szczególnie oburzające i niemądre są słowa krytyki i złośliwości wypowiadane czasami pod adresem NBP, że coś zrobił źle, za wcześnie, za późno i niedoskonale… W publikacji krok po kroku opisywane są działania NBP i warunki w jakich przyszło działać ekonomistom.

Niezależny bank centralny

Prezes Glapiński we wstępie do wykładu przypomniał bardzo wyraźnie, że polski bank centralny jest całkowicie niezależny od innych instytucji.

NBP, co trzeba teraz szczególnie przypominać, zgodnie z Konstytucją RP jest centralnym bankiem państwa i przysługuje mu wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Nie Sejm, nie Senat, nie rząd. Podkreślę to jeszcze raz, to NBP ma wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Żadne podpowiedzi z zewnątrz nie mogą tego zmienić – powiedział prof. Glapiński. – Dobre rady chętnie przyjmujemy, natomiast połajanek - nie. NBP nie może być karany za politykę pieniężną, nie może być nagradzany. Jest instytucją całkowicie niezależną, w tym – od parlamentu. I nie wszyscy posłowie to zrozumieli. My ze swojej stronie nie wypowiadamy się na temat tego, co robi Sejm, Senat, czy rząd. Przyjmujemy to jako dane z zewnątrz. Jest polityka fiskalna, są ustawy i do nich się odnosimy i w tych warunkach działamy. Nie nam oceniać, czy są dobre, czy złe. I nie Sejmowi, Senatowi czy rządowi oceniać, czy nasze działania są dobre, czy złe. Jeśli ten standard nie będzie utrzymany, to wszystko będzie źle.

W ocenie prezesa NBP to właśnie niezależność banku centralnego zagwarantowała pomyślność działań antykryzysowych. Więcej, Polska rozwija się dwa razy szybciej niż wiele bogatych krajów.

Zobacz całe wystąpienie:

Cud gospodarczy

Mamy w Polsce do czynienia z cudem gospodarczym – jego podstawą jest wytężona praca Polaków, wysoki poziom wykształcenia przeciętnego obywatela i skuteczność państwa – sprawny wymiar sprawiedliwości – mówił prezes NBP.

W wykładzie punkt po punkcie przedstawił skutki decyzji podejmowanych przez NBP w ostatnich latach – szybkie obniżenie stóp procentowych na początku kryzysu pandemicznego, ich podniesienie, gdy pojawiła się inflacja, skup aktywów na rynku wtórnym, w tym skarbowe papiery wartościowe i dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Podobne lub identyczne działania podejmowały banki centralne na całym świecie.

To co robiliśmy było dopuszczalne, legalne, zgodne z prawem i przewidziane w założeniach polityki pieniężnej przez wszystkie akty prawne – podkreślił prof. Glapiński.

Prezes NBP uzasadniał, że także posiadanie własnej waluty gwarantuje dostosowanie polityki pieniężnej do polskich i tylko polskich warunków. To pozwoliło podjąć działania, by – jak powiedział – nie dopuścić do utrwalenia się inflacji. Polityka pieniężna banku centralnego skutecznie poradziła sobie ze skutkami polikryzysu. Ostatecznie, porównując czwarty kwartał 2019 roku i wyniki z II kwartału 2024 roku możemy pochwalić się wzrostem PKB na poziomie 13 proc.

Nie zepsujmy tego!

Nie ma takiej drugiej gospodarki w Europie. To najlepszy wynik pośród dużych gospodarek Unii Europejskiej. W Strefie Euro PKB wzrósł o 4 proc. w tym czasie. To skala, która nic nie fałszuje. To wiadomość dla tych, którzy chcieliby w Polsce wprowadzić euro – powiedział prof. Adam Glapiński. - Wszyscy nam gratulują tego sukcesu. Za 10 lat osiągniemy poziom PKB per capita jaki jest w Niemczech. To symboliczne dla nas. Czy to nie są wspaniałe informacje? Dzięki dobrej polityce pieniężnej banku centralnego, dyscyplinie finansowej, stabilności systemu bankowego i finansowego, dzięki dobrej polityce fiskalnej na przestrzeni dziesiątek lat. Polska się trzyma w tym szybkim torze rozwoju. Trzeba w tym wytrwać! Nie burzyć instytucji! Podważenie niezależności banku centralnego, konstytucyjnej, ustawowej, zepsuje wszystko, a cywilizacyjnie zrówna nas z krajami… nie będę ich wymieniać, żeby nikogo nie obrażać, ale to nie są kraje cywilizacji zachodniej, to nie są kraje do których aspirujemy. Niezależność banku centralnego jest jedną z głównych wartości, jakie wynieśliśmy po tym przekształceniu się komunizmu. Dorobiliśmy się tego, że to działa. Nie psujmy tego! – apelował prezes NBP. – To byłoby straszne i nieodwracalne. Już nikt nie przywróci wiarygodności.

Bądźmy dumni!

Prof. Glapiński na zakończenie wykładu podkreślił znaczenie polskiego sukcesu. - NBP nadal będzie dbał o niską inflację w średnim okresie i stabilność makroekonomiczną. W ten sposób, tak długo jak to możliwe, będzie się przyczyniać do polskiego cudu gospodarczego. Proszę używać tego określenia, powtarzać je, żeby wreszcie Polacy w to uwierzyli. W Polakach jest jakaś ogromna niewiara i niepewność siebie. Bądźmy dumni z tego co osiągnęliśmy. To ciężka i wytężona praca Polaków. Samo nie spadło, nikt nam tego nie dał. Bądźmy dumni z Polski, z polskiego cudu gospodarczego i bądźmy dumni z niezależnego Narodowego Banku Polskiego.

Po wykładzie prezesa NBP odbyła się debata ekspercka dotycząca polskiej waluty - pt. „Złoty i gotówka filarami rozwoju, bezpieczeństwa i wolności Polski”. Spotkanie odbyło się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie z okazji obchodzonego w 2024 r. jubileuszu 100-lecia utworzenia Banku Polskiego SA i wprowadzenia złotego do obiegu.

(mac)