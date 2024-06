Najlepszy Bank 2024 i Bankowy Menedżer Roku 2024 wybrani

W drugiej części Gali redakcja „Gazety Bankowej” nagrodziła najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze w Polsce w konkursie „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank i wskazała Bankowego Menedżera Roku.

Członkowie kapituły konkursowej konkursu Najlepszy Bank 2024 i Bankowy Menedżer Roku 2023

Prof. Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego

Prof. Grażyna Ancyparowicz – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Prof. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski

Prof. Małgorzata Zaleska – dyrektor Instytutu Bankowości SGH, członek korespondent PAN

Prof. Andrzej Gospodarowicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Konrad Raczkowski – dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Tomasz Chróstny – prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Dr hab. Dominik Bierecki – Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie; Kancelaria Jedliński, Bierecki i Wspólnicy w Gdyni

Zdzisław Sokal – doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Krystyna Majerczyk-Żabówka – prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (w latach 2013–2024)

Romuald Orzeł – Prezes zarządu Grupy Medialnej Fratria

Maciej Wośko – redaktor naczelny „Gazety Bankowej”

Stanisław Koczot – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej”

Gala Najlepszy Bank / autor: fot. Fratria

Polski sektor bankowy wypracował w zeszłym roku znakomite wyniki, ale już w najbliższej przyszłości stoi przed nim wiele wyzwań. Stopy procentowe w końcu zaczną spadać, wyniki odsetkowe się zmniejszą, więc banki będą szukały nowych źródeł przychodów. Sektor jest dobrze skapitalizowany, spełnia wszelkie kryteria gwarantujące bezpieczeństwo środków. Jest też dobrze zarządzany, ma u swoich sterów osoby doskonale obeznane ze światem finansów, sprawdzone w wielu trudnych sytuacjach, takich jak pandemia czy wojna na Ukrainie – ocenia kondycję polskich banków redakcja „Gazety Bankowej”.

III MIEJSCE – zajął Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

II MIEJSCE zajął Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

I MIEJSCA w kategorii najlepszy Bank Spółdzielczy 2023 roku jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Jak powiedział reprezentant banku:

Podobnie jak „Gazeta Bankowa” jest najstarszym czasopismem ekonomicznym w kraju, my jesteśmy od 162 lat działamy, jesteśmy najstarszym bankiem spółdzielczym w Polsce! Ale też bankiem nowoczesnym, udaje nam się pozyskać klientów młodych. Mimo, że postrzegane jest, że to są banki dla osób starszych. My cały czas jesteśmy w stanie pozyskiwać klientów, i wszystkim wam życzę takich sukcesów i jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie

I MIEJSCA w kategorii najlepszy Bank Spółdzielczy 2023 roku jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy / autor: fot. Fratria

III miejsce w kategorii Bank Komercyjny zajął Santander Bank Polska

II miejsce w kategorii Bank Komercyjny zajął BANK PEKAO SA

I miejsce kategorii Bank Komercyjny zdobył ING Bank Śląski

I miejsce kategorii Bank Komercyjny zdobył ING Bank Śląski / autor: fot. Fratria

Do tytułu Bankowy Menedżer Roku w kategorii Bank Spółdzielczy nominowani zostali:

Barbara Borowska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie

Tomasz Klimecki - Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Michał Król - Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego

Aleksander Mikołajczak - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Katarzyna Siemaszko - Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Laureatem konkursu Bankowy Menedżer Roku 2023 w kategorii Bank Spółdzielczy zostały ex aequo:

Barbara Borowska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie

i

Katarzyna Siemaszko - Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Jak powiedziała Barbara Borowska:

Z kolei Katarzyna Siemiaszko odniosła się do nagrody następująco:

Laureatem konkursu Bankowy Menedżer Roku 2023 w kategorii Bank Spółdzielczy zostają ex aequo: Barbara Borowska - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie i Katarzyna Siemaszko - Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego / autor: fot. Fratria

Do tytułu Bankowy Menedżer Roku w kategorii Bank Komercyjny nominowani zostali:

Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego

Michał Gajewski, Prezes Zarządu, Santander Bank Polska

Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

Piotr Kowynia, Prezes Zarządu Nest Banku

Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Bank Polska

W kategorii banków komercyjnych tytuł Bankowego Menedżera Roku 2023 otrzymał:

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

W jego imieniu nagrodę odebrał Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska odpowiedzialny za Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Jak powiedział Gałkowski:

Jest mi niezmiernie miło odebrać nagrodę. Chciałbym bardzo podziękować kapitule za to wyróżnienie. To jest bardzo dobry wybór: pracuję z Michałem już wiele lat, jest on bardzo dobrym liderem, który wspiera ludzi, tworzy wspaniale środowisko pracy, staramy się pomagać naszym klientom, pracownikom. A Michał mówi, że dla niego najważniejsi są ludzie, bo gdy zachwyceni są pracownicy, to zachwyceni są klienci i zachwyceni są akcjonariusze