POLSKI KOMPAS 2023. Nagroda dla Tomasza Zdzikota, prezesa KGHM

Polski Kompas za stabilne prowadzenie efektywnej i efektownej konkurencji na rynku światowym kluczowych dla rozwoju i technologii surowców – miedzi i srebra oraz odpowiedzialne budowanie małego atomu w Polsce. Nagrodę odebrał Tomasz Zdzikot – prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

„Bardzo dziękuję za tę wyjątkową nagrodę. To nagroda dla całego zespołu, wybitnych fachowców, górników i hutników. KGHM to firma, która jest wyjątkowa, silnie związana z lokalną społecznością Dolnego Śląska, a jednocześnie posiadająca aktywa w Ameryce . Jest to polska marka, która cieszy się rozpoznawalnością i szacunkiem na arenie międzynarodowej. Nasze polskie dziedzictwo konkurujące skutecznie i wygrywające w globalnym środowisku. Jesteśmy ósmym na świecie producentem miedzi i srebra” - mówił prezes KGHM.

„Efektywne prowadzenie działalności, które zostało wyeksponowane dzięki wizycie pana Premiera Sasina, stanowi doskonały przykład synergii między dużą firmą a rządem. Wierzę, że w najbliższej przyszłości będziemy w stanie zaskoczyć świat nowymi projektami. W KGHM jesteśmy dumni z tego, że nasze sukcesy to także sukcesy polskich inżynierów i górników. Sukces naszej firmy koresponduje z sukcesem Polski” - dodał.

„Pamiętajmy, że KGHM powinna zawsze pozostawać w polskich rękach, aby zapewnić bezpieczeństwo, ponieważ miedź jest niezbędna do transformacji energetycznej - każda elektrownia potrzebuje miedzi” - powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.