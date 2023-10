Co nas czeka? Premier mówi o chaosie

Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica - to przepis na chaos, na koalicję chaosu - mówił w sobotnim spocie PiS premier Mateusz Morawiecki. Tylko PiS może powstrzymać koalicję chaosu - oświadczył.

W najnowszym sobotnim spocie Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki mówił, że PiS zapewni Polakom lepsze życie, gwarantując m.in. niższy wiek emertytalny, czy zakaz wyprzedaży majątku.

Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos. Na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu - mówił szef rządu w spocie.