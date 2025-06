Posłowie w długiej kolejce pytań do premiera

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował po wznowieniu obrad izby, że w debacie nad wotum zaufania dla rządu wpłynęło około 250 zgłoszeń do pytań. Na zadanie każdego z nich posłowie będą mieli jedną minutę.

Sejm w środę po godz. 9 wznowił obrady, podczas których zajmie się wnioskiem premiera Donalda Tuska o wyrażanie wotum zaufania dla rządu; głosowanie zaplanowano o godz. 14

Na początku obrad Hołownia poinformował, że wpłynęło około 250 zgłoszeń do pytań, a czas za zadanie każdego z nich będzie wynosił minutę. Marszałek Sejmu dodał, że nie będzie możliwości zgłaszania wniosków formalnych.

Po wystąpieniu premiera ma być 5 minut przerwy. Hołownia zapowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w czasie debaty będą kolejne przerwy.

Premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania. Do udzielenia wotum zaufania dochodzi wtedy na nieco innych zasadach, bo decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

