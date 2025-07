Ci nie wejdą do Sejmu. Porażka Koalicji 13 grudnia

PiS wygrywa z KO w nowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazującym poparcie dla partii politycznych. Z badania wynika, że trzecią siłą jest Konfederacja, a pod progiem wyborczym znalazły się Polska 2050 i PSL.

Z sondażu, ukazującym obraz sceny politycznej miesiąc po wyborach prezydenckich, wynika, że PiS wygrywa kolejny raz w wyborach parlamentarnych i ma 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Bardzo mocno traci KO – ma 26,5 proc., co oznacza spadek aż o 5,8 pp. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.).

Na kolejnym miejscu z wynikiem 4,8 proc. (wzrost o 1,7 pp.) znalazła się Partia Razem.

„ Trzecia Droga” - trzecią nogą Donalda Tuska

Pod progiem są Polska 2050 (3,8 proc.) oraz PSL z wynikiem 3,2 proc. Niezdecydowanych jest w tym sondażu 6,3 proc.

Obecnie do urn poszłoby 54 proc. wyborców, w tym „zdecydowanie” 41,3 proc., a „raczej” 12,7 proc. Na początku czerwca było to 63,5 proc. łącznie, czyli nastąpił spadek deklarowanej obecności na wyborach o blisko 10 pp.

Badanie przeprowadzono 27-28 czerwca na grupie 1067 respondentów.

pap, jb

