Daniel Obajtek: „patologiczne lobby” niszczy polski biznes

„Mamy kolejny przykład, że Polską tak naprawdę rządzą lobbyści. (…) Dotyczy to Ministerstwa Rozwoju i Technologii i to jest straszna rzecz. Już jest stworzony projekt rozporządzenia, które jest związane z budownictwem, a które całkowicie eliminuje zastosowanie styropianu w Polsce i zamienienie go tak naprawdę na wełnę” - powiedział Daniel Obajtek, europoseł PiS, były prezes Orlenu podczas konferencji prasowej, na której politycy opozycji podkreślali, że na nowych regulacjach skorzystają jedynie inne państwa, głównie Niemcy - relacjonuje portal wPolityce.pl

Podczas konferencji Daniel Obajtek zaznaczył, że w kontekście sektora termomodernizacji budynków, ich ocieplania i ogrzewania działa „patologiczne lobby”, zwłaszcza w odniesieniu do produkcji styropianu. PiS zapowiedziało złożenie zawiadomienia do CBA ws. rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Pod płaszczykiem norm przeciwpożarowych

Poprzez zapisy związane generalnie z przepisami przeciwpożarowymi próbuje się tak wyśrubować normę, żeby wyeliminować całkowicie styropian. Producentem wełny jest pięć międzynarodowych koncernów. To są koncerny przede wszystkim francuskie, niemieckie, duńskie. Największym skandalem jest, że przy tworzeniu tego rozporządzenia brały tak naprawdę udział w tworzeniu tego rozporządzenia osoby zaangażowane w te firmy i instytucje — kontynuował.

Ten rynek to jest około 10 miliardów złotych. Co to oznacza dla Polski? Ok. 100 firm w Polsce, które zajmują się produkcją styropianu, 100 firm to są tysiące ludzi, te tysiące ludzi przestaną mieć pracę. Mało tego, na rzecz pięciu międzynarodowych firm. (…) Co to spowoduje dla mieszkańców? Zapłacicie 40% więcej za ocieplenie swoich domów. I teraz zastanówcie się Państwo co będzie, jak firmy produkujące styopian będą wyeliminowane z Polski. Jakie będą koszty? Zobaczcie jak działa Zielony Ład, dyrektywy budynkowe, jak działa ETS1 — podkreślił Daniel Obajtek.

Europosłowie PiS: Daniel Obajtek (L), Piotr Mueller (P) i Waldemar Buda (C) na konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Lobbying na korzyść niemieckiego biznesu

Poseł PiS Robert Gontarz zwracał uwagę na szczególne lobbowanie interesu niemieckiego przez obecny rząd polski.

To potworny stan rzeczy, kiedy za każdym razem, na styku interesów staje interes polski i niemiecki - to ekipa rządząca wybiera interes niemiecki. Nawet jeśli odbywa się to kosztem Polaków, którzy będą musieli zapłacić dużo więcej za termomodernizację. Działają po to, żeby zniszczyć znaczną część gałęzi gospodarczej. My nie patrzymy na to, co oni mówią, a na to, co robią. Mówią o patriotyzmie gospodarczym, a robią takie rzeczy, które chcą zniszczyć polski przemysł termoizolacyjny na rzecz niemieckich producentów. Nie pozwolimy na to, żeby polski premier walczył o interes Niemiec. Nie pozwolimy na to, żeby setka firm mogła upaść — podkreślił.

