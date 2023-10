PiS nieustannie z przewagą - nowe dane z PKW!

AKTUALIZACJA

Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO - 26,46 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc.. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Po przeliczeniu głosów z 15,22 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 41,12 proc., KO - 25,51 proc., Trzecia Droga - 13,76 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,46 proc.

PKW przedstawiła przed godziną 7 wyniki z 2 708 na 31 497 (8,60 proc.) obwodów głosowania.

PiS uzyskało 40,14 proc., KO - 26,80 proc., Trzecia Droga - 13,39 proc., Nowa Lewica - 8,37 proc., Konfederacja - 7,30 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,77 proc., Polska Jest Jedna - 1,74 proc.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 39,81 proc. głosów; KO - 27,55 proc.; Trzecia Droga - 12,97 proc.; Lewica - 8,53 proc.; Konfederacja - 7,17 proc. - wynika z danych z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW. Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 5,17 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek ok. godz. 6 rano.

Według danych z 1628 na 31 497 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 268 556 głosów, co daje mu 39,81 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 185 848 głosów - 27,55 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni- Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 87 504 osób, co daje mu 12,97 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 57 526 głosów i - tym samym - 8,53 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 48 352 i 7,17 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 1,77 proc. głosów.

