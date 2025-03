PKW zwleka z decyzją, co z wnioskiem PiS

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła w poniedziałek decyzję ws. pisma pełnomocnika finansowego komitetu PiS; ma ona zapaść na następnym posiedzeniu. Zasiadający w Komisji Paweł Gieras wniósł, by pismo pełnomocnika PiS pozostawić bez rozpoznania.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW dyskutowała na temat pisma pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego PiS, który zwrócił się do Komisji o skierowanie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

W piśmie, skierowanym do PKW, Prawo i Sprawiedliwość wskazało, że - choć 30 grudnia 2024 r. Komisja, po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. - minister finansów nie wykonuje tej uchwały PKW i PiS nie otrzymał pełnej kwoty środków z budżetu. W związku z tym pełnomocnik tej partii zwrócił się do PKW o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów.

Debata w łonie PKW

Ryszard Kalisz podczas obrad PKW podkreślił, że w sprawie finansów dla PiS PKW wysłała trzy odpowiedzi do ministra finansów i nie ma sensu wracać do sprawy. Odnosząc się do pisma pełnomocnika PiS, Kalisz ocenił, że robienie z Komisji „pośredników - to zły adres”. Dodał, że - weług niego - Komisja powinna jedynie formalnie podziękować za pismo, ale nie podejmować żadnych kroków.

Maciej Kliś ocenił, że kierowanie do PKW pisma z żądaniem zwrócenia się do prokuratury, to „działanie na pokaz”. Dodał, że pełnomocnik ma „drogę wolną” i jeżeli uważa, że doszło do złamania prawa, to może sam zawiadomić prokuraturę.

Zdaniem Ryszarda Balickiego wystąpienie przez pełnomocnika finansowego komitetu PiS do PKW to „jest próba wciągnięcia PKW jeszcze głębiej w spór polityczny”. Wtórował mu Paweł Gieras, według którego pełnomocnik PiS chciałby „uzyskać swój cel cudzymi rękami”.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, zabierając głosy z dyskusji, zaproponował, by przeprowadzić głosowanie, kto z członków Komisji jest przeciwko wystąpieniu do prokuratury, o co zwrócił się do PKW pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego PiS. Gieras zaproponował natomiast, by PKW pozostawiła pismo pełnomocnika finansowego komitetu PiS bez biegu. Poparł go Kalisz, według którego PKW powinna pozostawić pismo bez rozpoznania.

Marciniak zwrócił uwagę, że PKW udziela odpowiedzi na każde pismo. Jego zdaniem również na pismo od pełnomocnika finansowego komitetu PiS powinna zostać udzielona odpowiedź, nawet jeśli sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

W odpowiedzi Kalisz ponownie zaapelował, by PKW „nie dała wciągać się w politykę” i by udzieliła kurtuazyjnej odpowiedzi - że nie będzie rozpoznawać żądania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego PiS.

Przewodniczący PKW zaproponował, by do sprawy odpowiedzi na pismo Komisja wróciła na kolejnym posiedzeniu oraz aby wcześniej zostały przygotowane stosowne projekty odpowiedzi, tak, aby bez kolejnego odkładania sprawy członkowie PKW mogli podjąć decyzję.

Marciniak: decyzję musi podjąć cała PKW

O sprawę pisma pełnomocnika finansowego PiS Marciniak był pytany przez dziennikarzy przed posiedzeniem PKW. Dziennikarze pytali, czy będzie optował za tym, żeby PKW złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie ministra Domańskiego o niedopełnienie obowiązków, a jeśli tak, to czy taka decyzja musi być podjęta w formie uchwały większością głosów członków PKW, czy to jest jego wyłączna kompetencja do przewodniczącego.

„Musielibyśmy analizować przepisy Kodeksu postępowania karnego, albowiem tam jeden z przepisów przewiduje, że jeżeli instytucja państwowa, organ państwowy dochodzi do wniosku, że popełniono przestępstwo, to z urzędu ma obowiązek zawiadomić organy ścigania, prokuraturę czy też policję. Natomiast instytucja państwowa, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, przewodniczący, nie ma takiej kompetencji, że sam, samodzielnie podejmuje taką decyzję. Dlatego jednym z punktów programu (posiedzenia) właśnie jest kwestia pisma pełnomocnika finansowego, który wskazuje, żeby zawiadomić organy ścigania, że Minister Finansów nie wykonał uchwały PKW” - podkreślił Marciniak.

Domański: wciąż czekam na wyjaśnienia PKW

Minister finansów Andrzej Domański, który w poniedziałek w Brukseli wziął udział w posiedzeniu ministrów finansów państw strefy euro (Eurogrupy), powiedział dziennikarzom, że z decyzją w kwestii wypłaty środków dla PiS, czeka na wykładnię uchwały PKW. „30 grudnia PKW przyjęła uchwałę, która jest wewnętrznie sprzeczna, która jest uchwałą warunkową. Nie jest to opinia tylko moja, ale licznych autorytetów prawnych, konstytucjonalistów, byłych i obecnych członków PKW” - podkreślił Domański.

„Jako minister finansów, osoba odpowiedzialna za to, jak wydawane są pieniądze Polaków, jestem zobowiązany do tego, żeby dołożyć wszelkiej niezbędnej staranności. I dlatego zwróciłem się do PKW o wyjaśnienia i wciąż na te wyjaśnienia czekam” - zaznaczył.

„Nie dam się zastraszyć PiS-owi. Wiemy, że to jest strategia, którą ta partia regularnie stosuje. Oczywiście, mnie jako polityka mogą próbować zastraszyć, natomiast najbardziej oburzające jest to, że w ten sam sposób próbuje się zastraszać urzędników Ministerstwa Finansów” - powiedział szef resortu finansów.

PAP, sek

