PKW przyjęła sprawozdanie PiS!

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie SN, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności. Szef PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego

„Niniejsza uchwała została podjęta wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi (PiS - PAP) przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i jest immamentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu Konstytucji i Kodeksu wyborczego. PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem i nie przesądza o skuteczności orzeczenia” - głosi treść przyjętej uchwały.

Za przyjęciem takiej uchwały głosowało czterech członków PKW: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski; trzech było przeciw: Ryszard Kalisz, Paweł Gieras i Maciej Kliś; dwóch wstrzymało się od głosu: Ryszard Balicki i Konrad Składowski.

Minister finansów ma wykonać decyzję „niezwłocznie”

Szef PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że najpóźniej we wtorek decyzja PKW ws. przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu PiS trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Przepisy wskazują, że szef FM powinien wykonać tę decyzję „niezwłocznie” - dodał.

Marciniak został zapytany przez dziennikarzy o to, kiedy decyzja PKW trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. „Wracam, analizuję, podpisuję, więc mam nadzieję, że najpóźniej jutro, w zależności jak ministerstwo działa” - odpowiedział szef PKW.

Dopytywany, ile teraz będzie miał czasu na wykonanie tej decyzji minister finansów, Marciniak odparł, iż przepisy wskazują, że powinien wykonać to „niezwłocznie”.

„Niezwłocznie to pojęcie takie słownikowe - natychmiast, w ciągu kilka dni” - podkreślił szef PKW.

PAP, sek

