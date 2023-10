Dworce w Dolinie Popradu. Polska pięknieje dzięki inwestycjom PKP S.A.

W jednym z piękniejszych zakątków Małopolski jakim bez wątpienia jest malownicza Dolina Popradu Polskie Koleje Państwowe S.A. udostępniły podróżnym 12 nowocześnie zmodernizowanych lub od podstaw wybudowanych dworców kolejowych. Obiekty te, powstałe w ramach imponującego swoim rozmachem Programu Inwestycji Dworcowych doskonale komponują się z krajobrazem Beskidu Sądeckiego i łączą funkcjonalność i wygodę obsługi podróżnych z estetyką wykonania.

Remonty i budowy 12 dworców w Dolinie Popradu zostały wsparte środkami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego. Z kolei Programu Inwestycji Dworcowych, realizowany w latach 2016 - 2023, stanowi największy projekt modernizacji dworców kolejowych w historii Polski. Jego pierwsza faza objęła modernizację lub zupełną przebudowę prawie 200 obiektów w całym kraju, o łącznej wartości inwestycji przekraczającej 3,1 miliarda złotych brutto. Warto dodać, że 100 wyremontowanych dworców to obiekty o znaczeniu zabytkowym.

Stare i nowe

Projekt modernizacji dworców w Dolinie Popradu składał się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował inwestycje w Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Zubrzyku, Starym Sączu, Rytrze i Barcicach. Drugi dotyczył obiektów w Młodowie, Łomnicy-Zdrój, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Miliku. Wszystkie prace zostały wykonane w latach 2020-2023.

W ramach inwestycji dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Starym Sączu zostały poddane kompleksowej przebudowie, zachowując jednocześnie ich historyczny charakter. Szczególnie warto podkreślić, że dworzec Żegiestów-Zdrój, zbudowany w 1876 roku, stanowi architektoniczną perełkę Doliny Popradu. W ramach modernizacji zachowano jego historyczną bryłę, jednak wnętrze budynku oraz otoczenie przeszły znaczące zmiany. Natomiast w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku oraz Zubrzyku powstały całkowicie nowe budynki o powierzchni użytkowej do 100 mkw. Ich design został dopasowany do otoczenia, a wnętrza utrzymane w nowoczesnym standardzie obsługi podróżnych. Spośród dworców wybudowanych od podstaw, warte uwagi są niewielkie obiekty w Miliku i Młodowie. Są to minimalistyczne konstrukcje, które łączą w sobie nowoczesny styl z górską architekturą.

Najnowsze standardy funkcjonalności

Wszystkie budynki zostały dostosowane do obsługi podróżnych o ograniczonej mobilności, takich jak osoby starsze, rodziny z dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnościami. Na dworcach wprowadzono szereg udogodnień: ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastowe kolory wewnętrznych pomieszczeń, dotykowe plany budynków, a także usunięto bariery architektoniczne. Dzięki inwestycji dworce stały się również bardziej ekologiczne. Istotnym elementem kontroli zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody jest system BMS (Building Management System), nadzorujący pracę instalacji i urządzeń na dworcach. System ten integruje również nowoczesne rozwiązania związane z bezpieczeństwem pasażerów i budynków: monitoring, kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i napadu, a także alarm ogniowy.

W ramach inwestycji zmieniło się także otoczenie dworców. Wokół budynków pojawiły się nowe chodniki, stojaki rowerowe oraz miejsca parkingowe. Zamontowano także nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą projektu oraz prac budowlanych była firma SKB LDR Sp. z o.o. W sumie w województwie małopolskim oddano już podróżnym nowoczesne dworce aż w 17 lokalizacjach.

Koszt przebudowy i budowy dworców w Dolinie Popradu zamknął się kwotą 84 mln zł, a koszty poszczególnych inwestycji kształtowały się następująco: Barcice – 6,13 mln zł, Łomnica-Zdrój – 6,32 mln zł, Milik – 6,43 mln zł, Młodów – 7,27 mln zł, Piwniczna – 8,64 mln zł, Piwniczna-Zdrój – 4,94 mln zł, Rytro – 10,26 mln zł, Stary Sącz – 9,11 mln zł, Wierchomla Wielka – 5,42 mln zł, Zubrzyk – 4,70 mln zł, Żegiestów – 7,15 mln zł, Żegiestów-Zdrój – 7,62 mln zł.