W Zabrzu, Rybniku, Toruniu i Słupsku 400 osób do zwolnienia

Ok. 400 osób straci pracę w wyniku zamknięcia czterech hal Makro w Polsce. Zwolnienia dotyczą takich miast jak w Zabrze i Rybnik.

Powodem zwolnień są rosnące koszty pracy, ceny prądu i gazu oraz konieczność optymalizacji procesów poprzez wprowadzenie tzw. wielozadaniowości, czyli zmiany zakresu obowiązków pracowników w sposób umożliwiający realizację różnych zadań.

Mierzymy się, podobnie jak większość firm na rynku, z rosnącymi cenami mediów, ale przede wszystkim olbrzymim wzrostem kosztów pracowniczych, w szczególności wynagrodzenia minimalnego ustalanego przez państwo - wyjaśnił dyrektor ds. prawnych i regulacyjnych sieci Michał Skup w odpowiedzi przesłanej portalowi Gazeta.pl.

W ramach procesu restrukturyzacji, który ma się odbyć do 30 września 2025 r. cztery hale zakończą działalność: w Rybniku, Zabrzu, Toruniu i Słupsku. A to oznacza, że ok. 400 osób może stracić pracę. Decyzję firma tłumaczy „optymalizacją procesów oraz sieci operacyjnej”.

10 lipca zawarliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące procesu zwolnień. O szczegółach będziemy mogli informować w kolejnych tygodniach — podkreślił.

pap, jb

