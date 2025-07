Zwolenia grupowe w Agorze. Już padła konkretna data

Wyborcza sp. z o.o, zależna od Agory, zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego, które obejmie do 49 pracowników w obszarze druku - poinformowała w środę w komunikacie giełdowym Agora.

„Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 21 lipca 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku i obejmie do 49 pracowników zatrudnionych w obszarze druku” - podano w komunikacie spółki.

Zwolnienia grupowe

Agora zapewniła, że zwolnieni pracownicy otrzymają należne świadczenia wynikające z przepisów prawa.

W przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie, w szczególności dodatkowe odszkodowanie, którego wysokość zależała będzie od stażu pracy danego pracownika w Spółce oraz dodatkowe świadczenie szkoleniowe z zastrzeżeniem, że przedmiotowe świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie osobom zatrudnionym na stanowiskach produkcyjnych - poinformowała Agora.

W komunikacie zaznaczono, że oprócz wsparcia finansowego, pracownikom odchodzącym na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę spółka ma zaoferować opiekę medyczną do końca marca 2026 r., „a także inne działania mające na celu łagodniejszą adaptację zwalnianych pracowników do nowych warunków”.

Agora wskazała, że szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych, która obciąży wynik spółki i Grupy Agora w trzecim kwartale 2025 r. wyniesie około 2,4 mln zł.

Agora

Grupa Agora to jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.

pap, jb

