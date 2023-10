Francja. Po raz szósty ewakuowano Pałac Wersalski

Z powodu alarmu bombowego w sobotę, po raz szósty w tym tygodniu, ewakuowano Pałac Wersalski na przedmieściach Paryża - poinformowała agencja AFP. Obiekt był zamknięty przez nieco ponad dwie godziny, potem zwiedzanie znów było możliwe.

„Ze względów bezpieczeństwa Pałac Wersalski ewakuuje gości i zostanie ponownie otwarty zaraz po przeprowadzeniu kontroli” – poinformowano tuż po zamknięciu Pałacu.

W momencie ewakuacji na zewnątrz znajdowało się ok. 5 tys. osób, które czekały na możliwość wejścia do środka. „Pochodzę z Kalifornii, to była jedyna rzecz, którą chciałam zrobić w Paryżu. To frustrujące” – skarżyła się Juliette Harris, turystka z USA, która przyjechała do Francji z mężem i dwójką dzieci.