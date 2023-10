Polski pacjent to zadowolony pacjent?

Ponad 80 proc. pacjentów odczuwa poprawę stanu zdrowia po pobycie w szpitalu, ponad 75 proc nie ma uwag do warunków panujących w szpitalu, a 84 proc. zarekomendowałoby placówkę, w której się leczyli, innym pacjentom. Takie wnioski płyną z tegorocznych ankiet satysfakcji pacjentów, które z ponad 170 szpitali zebrało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rok 2023 to drugi pełny rok, w którym zbierane są dane dotyczące doświadczeń pacjentów z pobytu w szpitalu, czyli mówiąc prościej - satysfakcji pacjentów z opieki szpitalnej w Polsce. Usługę badania satysfakcji za darmo udostępnia szpitalom Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach projektu Pasat Open.

CMJ przekazało w informacji udostępnionej PAP, że placówka, która zdecyduje się wziąć udział w projekcie, uzyskuje dostęp do anonimowych ankiet z blisko 30 różnymi pytaniami, które wypełniają pacjenci kończący hospitalizację.

Analizę ankiet przeprowadza CMJ a dane zbiorcze przekazuje zwrotnie do szpitala. Szpital ma też możliwość przeprowadzenia samodzielnej analizy w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez Centrum. Ocenianych jest 16 różnych wskaźników od poczucia bezpieczeństwa w szpitalu, przez sposób komunikacji personelu, samopoczucie pacjenta, opiekę lekarską i pielęgniarską, sposób ordynacji leków, po warunki żywienia i ogólne warunki pobytu. Wyniki badania satysfakcji pacjentów mają w założeniu pomóc doskonalić jakość opieki szpitalnej.

Przez trzy kwartały tego roku do CMJ wpłynęło ponad 90 tys. anonimowych ankiet z ponad 170 szpitali z całego kraju. Najczęściej na badanie satysfakcji wśród swoich pacjentów decydowały się szpitale z Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Śląska i Pomorza, najrzadziej z województwa świętokrzyskiego i lubuskiego. W badaniu satysfakcji wśród swoich pacjentów uczestniczyły zarówno szpitale publiczne, jak i niepubliczne, wojewódzkie, powiatowe, miejskie i kliniczne.

Jednym z najważniejszych wskaźników satysfakcji jest poczucie bezpieczeństwa w szpitalu, które wyraziło aż 90 proc. ankietowanych. Nieco ponad 80 proc. badanych ocenia, że ich stan zdrowia dzięki pobytowi w szpitalu się poprawił. Bardzo duża grupa pacjentów, bo ponad 89 proc. pozytywnie ocenia sposób przekazywania przez personel medyczny informacji o ich stanie zdrowia.

Z opieki lekarskiej zadowolonych jest 86 proc. uczestników ankiety, z pielęgniarskiej – 88 proc., a fizjoterapeutycznej – 87 proc. Ponad 75 proc. badanych nie ma uwag do ogólnych warunków pobytu w szpitalu, a 68 proc. – do serwowanego w szpitalu pożywienia. Tylko 25 proc. osób odczuwało przygnębienie w związku z hospitalizacją. Ostatecznie 84 proc. pacjentów zarekomendowałoby placówkę, w której przebywali, innym pacjentom.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szacuje, że do końca tego roku udział w ankiecie weźmie w sumie ok. 120 tys. pacjentów. CMJ zwraca uwagę, że ważne jednak by do badania Pasat Open zgłaszały się placówki z tych województw, gdzie dotychczas jest najmniej uczestników badania, co da większą reprezentatywność wyników.

„Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że za wcześnie mówić o pełnej reprezentatywności zbieranych przez nas danych, ale zwracam uwagę na fakt, że jest to jedyne tego typu badanie satysfakcji, które oparte jest na tak dużej próbie pacjentów i placówek z całego kraju. O pewne wstępne wnioski dla całego systemu ochrony zdrowia można się więc pokusić” – oceniła dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

„Realna ocena naszych placówek medycznych przez osoby, które w ostatnim czasie z nich korzystały na pewno odbiega od tej upowszechnionej w mediach, która zapewne bazuje na zakorzenionych od dawna stereotypach. Ale te wyniki pokazują też, że przed nami nadal dużo ciężkiej pracy” – zaznaczyła Pietraszewska-Macheta.

PAP/ as/