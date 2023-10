Będziemy popierać to, co jest dobre dla naszego kraju i działać w interesie Polski i Polaków. Jeżeli szef PO Donald Tuska powoła rząd, to będziemy zdecydowaną i twardą, merytoryczną opozycją - mówił we wtorek szef MS, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Będziemy zdecydowaną i twardą opozycją, ale też merytoryczną. Będziemy popierać to co jest dobre dla Polski, ale będziemy też konsekwentnie domagać się tego, co jest w interesie Polski i Polaków, jeśli oczywiście tak potoczą się losy polskiej demokracji, jeżeli rzeczywiście ten planowany rząd który rekomenduje Donald Tusk zostanie ostatecznie powołany i znajdzie większość w parlamencie - powiedział Ziobro we wtorek na konferencji prasowej w Rzeszowie.

Lider Suwerennej Polski podkreślił, że niezależnie od ostatecznego wyniku i utworzenia rządu przez dotychczasową opozycję, jego ugrupowanie nie zawiedzie swoich wyborców realizując zobowiązania deklarowane w trakcie kampanii wyborczej.

Polskie interesy, polskie sprawy są dzisiaj w tym burzliwym świecie toczących się wokół nas wojen i konfliktów zagrożone i dlatego potrzebują mocnej i demokratycznej siły w polskim parlamencie, która będzie miała odwagę bronić tego, co dla Polaków w tej dobie jest najważniejsze i my to na pewno będziemy robić - podkreślił Ziobro.

„Polska jest dzisiaj zagrożona koalicją zdrady” - mówił Ziobro wskazując, że ma na myśli koalicję demokratyczną. Ocenił, że budzi ona wielką radość niemieckich polityków w Parlamencie Europejskim w przededniu próby „likwidacji Unii Europejskiej” i jej federalizacji, czyli stworzenia „nowego tworu, jednego państwa”.

PAP/KG