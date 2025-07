Sprzedaż motocykli na pełnym gazie

Maj 2025 roku przyniósł rekordowy wynik sprzedaży motocykli – w Polsce zarejestrowano 5 311 nowych jednośladów, +18,3 proc. w ujęciu rocznym, wynika z danych PZPM. To najlepszy maj od dekady. Jak pokazuje najnowsze badanie EFL, jednoślady kupujemy dziś głównie dla przyjemności (57 proc.), najczęściej za gotówkę (80 proc.), a przy wyborze konkretnego modelu najważniejsza jest jego pojemność (65 proc.). „Paliwa” dodają firmy leasingowe, z których oferty korzysta już 11 proc. motocyklistów.

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w okresie od stycznia do maja 2025 roku zarejestrowano w Polsce 19 083 nowe motocykle, o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym maju Polacy kupili 5 311 motocykli, o 18,3 proc. więcej niż rok wcześniej. To najwyższy wynik dla tego miesiąca od 10 lat. W całym 2024 roku łącznie w Polsce zarejestrowano 39 809 motocykli, aż o 43 proc. więcej niż rok wcześniej.

Motocykl to dziś znak stylu życia

Eksperci EFL, jednej z największych firm leasingowych w Polsce, która od wielu lat finansuje jednoślady, zwraca uwagę, że za rosnącą popularnością motocykli wśród Polaków stoi nie tylko łatwiejszy dostęp do prawa jazdy dla modeli o pojemności do 125 cm³, ale także styl życia, praktyczność i szersza oferta rynkowa.

– Segment motocykli w Polsce rozwija się w imponującym tempie, zwłaszcza od 2015 roku, gdy umożliwiono kierowanie 125-tkami posiadaczom prawa jazdy kat. B. Gdy na przykład porównamy ostatnie pięć lat, zobaczymy, że w czasie gdy sprzedaż aut osobowych w Polsce praktycznie się nie zmieniła, motocykle zyskały na znaczeniu. Między 2019 a 2024 rokiem sprzedaż nowych samochodów utrzymuje się na poziomie 500–550 tys. sztuk rocznie, natomiast liczba nowych motocykli wzrosła o 100 proc.. W całym 2024 roku Polacy kupili blisko 40 tys. nowych motocykli, a w 2019 roku było to 19 tys. sztuk. Taki wynik to efekt nie tylko zmian w przepisach, ale też rosnącej oferty jednośladów, mody na jazdę motocyklem i dostępności finansowania takiego jak leasing i kredyt – mówi Robert Dudziński Dyrektor Sprzedaży Carefleet, Grupa EFL.

Motocykle stają się w Polsce znów bardzo popularne / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Moda, styl, wygoda – co kieruje motocyklistami?

Z najnowszego badania EFL przeprowadzonego na ogólnopolskim panelu Ariadna w grupie posiadaczy motocykli wynika, że główne powody zakupu motocykla to oszczędność czasu, unikanie korków i przyjemność z jazdy. Aż 57 proc. respondentów wskazało, że jednoślad to przede wszystkim radość i sposób na spędzanie wolnego czasu. Dla 42 proc. Polaków zakup motocykla to spełnienia marzenia, dla 22 proc. wygoda, a 21 proc. chce w ten sposób unikać korków na drogach.

Przyjemność z jazdy ma większe znaczenie dla starszych motocyklistów. Wśród respondentów powyżej 45 roku życia wskazało na nią 60 proc. osób, podczas gdy w grupie 18-24 lata 49 proc., a 25-34 lata – 53 proc..

Natomiast najmłodsi motocykliści zdecydowanie częściej kupują dwa kółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tak wskazało 22 proc. respondentów w wieku 18-24 lata i 5 proc. respondentów w wieku 45-54 lata.

Co ciekawe, większość ankietowanych woli klasyczne motocykle o większej pojemności (62 proc.) niż skutery (14 proc.). Te drugie postrzegane są jako bardziej miejskie i mniej dynamiczne.

Nie cena, ale pojemność silnika (65 proc.) i rodzaj motocykla (64 proc.) mają największe znaczenie przy zakupie jednośladu. Na cenę wskazało 57 proc. respondentów. Marka ma znaczenie dla równo połowy motocyklistów, a napęd dla 41 proc. zapytanych.

Już nie tylko za gotówkę

Choć większość motocyklistów nadal decyduje się na zakup za gotówkę (80 proc.), rośnie zainteresowanie alternatywnymi formami finansowania. 11 proc. ankietowanych wskazało, że skorzystało z leasingu, podobna liczba osób sfinansowała zakup jednośladu pożyczką lub kredytem.

Eksperci EFL zauważają, że coraz więcej przedsiębiorców pyta o finansowanie jednośladów, a rynek reaguje coraz szerszą ofertą. – Motocykl przestaje być tylko sprzętem sezonowym czy rekreacyjnym. Staje się alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego elastyczne formy finansowania, takie jak leasing czy pożyczka ratalna, zyskują na znaczeniu. Najczęściej w przypadku modeli o większej wartości, wybieranych przez klientów biznesowych i bardziej doświadczonych motocyklistów – komentuje Robert Dudziński.

Badanie, którego wyniki cytowane są w powyższym materiale prasowym, zostało przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie N=301 osób. W badaniu wzięły udział osoby, które aktualnie posiadają motocykl. Termin realizacji: 13–15 czerwca 2025. Metoda: CAWI

Źródło: materiały prasowe Carfleet, oprac. sek

