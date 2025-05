BBC nauczy się mówić... po polsku!

BBC World Service rozszerza swoją dotychczasową ofertę i uruchomi wkrótce pilotażowo polskojęzyczny serwis informacyjny BBC News Polska. Serwis zostanie uruchomiony 24 czerwca - poinformowano w przesłanym PAP komunikacie.

BBC World Service rozszerza swoją dotychczasową ofertę i uruchomi wkrótce pilotażowo polskojęzyczny serwis informacyjny BBC News Polska pod adresem bbc.com/polska wraz z powiązanymi z nim kanałami społecznościowymi. Serwis zostanie uruchomiony 24 czerwca 2025 r. i będzie dostarczać polskim odbiorcom niezależne i bezstronne wiadomości w formie tekstowej i wideo.

Jak napisano w przesłanej PAP informacji, uruchomienie BBC News Polska wyznacza nowy sposób działania BBC World Service z małym, dynamicznym zespołem dostarczającym zarówno treści tłumaczone przy pomocy AI, jak również świeże analizy i nowe materiały dziennikarskie. Regionalne materiały i analizy tworzone przez zespół polskich dziennikarzy będą uzupełniane przez starannie dobrane treści z całego świata. W BBC News Polska pojawią się również materiały z udziałem prezenterów BBC: Kasi Madery i Tomasza Schafernakera.

„Nowy serwis internetowy w języku polskim ma za zadanie przeciwdziałać fali dezinformacji w regionie i dostarczać wiadomości oraz analizy w obszarach, które szczególnie interesują odbiorców, w tym trwających wojen i konfliktów, zdrowia, zmian klimatycznych i kosztów życia. Treści BBC News Polska będą dostępne również na kanałach społecznościowych Facebook i Instagram” - dodano.

Jak, poinformowano BBC News Polska będzie pierwszym nieanglojęzycznym serwisem BBC World Service wykorzystującym technologię tłumaczenia AI. „BBC News Polska będzie innowacyjnie wykorzystywać istniejące narzędzia do tłumaczenia i transkrypcji, aby dostarczyć nowym odbiorcom to, co najlepsze w dziennikarstwie BBC. Tłumaczenie treści BBC będzie nadzorowane przez zespół redakcyjny, a w przypadku tłumaczeń automatycznych materiały będą wyraźnie oznaczone” - zaznaczono.

„Serwis jest częścią naszej strategii, która ma na celu wzrost globalnego zasięgu BBC oraz umocnienie demokratycznych wartości. Strategia ta wymaga jednak długofalowego programu finansowania, które pozwoli BBC World Service utrzymać się i wzrastać na obecnych fundamentach, a także zabezpieczyć przyszłość naszego globalnego dziennikarstwa w służbie publicznej” - wskazał Global Director and Deputy CEO, BBC News Jonathan Munro.

BBC jest najbardziej rozpoznawalną międzynarodową marką newsową w Polsce, docierającą do 5,1 miliona odbiorców w kraju tygodniowo – około jednej piątej dorosłej populacji kraju – za pośrednictwem kanału telewizyjnego BBC News, globalnej cyfrowej platformy informacyjnej BBC Studios BBC.com, a także treści BBC World Service w języku angielskim i innych językach. BBC News Polska jest pierwszym nowym serwisem BBC w języku obcym od czasu uruchomienia BBC News w języku serbskim w marcu 2017 roku.

PAP/ as/

