Laboratoria przyszpitalne - dlaczego są tak ważne?

Zdaniem Moniki Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, pandemia COVID-19 udowodniła potrzebę utrzymywania nowoczesnych laboratoriów. Tymczasem dla wielu dyrektorów szpitali, laboratoria oznaczają głównie koszty.

W rozmowie z PAP Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, na pytanie o kondycję tej gałęzi medycyny, odpowiedziała, że polska diagnostyka nie musi się niczego wstydzić w porównaniu z placówkami w innych krajach naszego kontynentu.

„Ta część medycyny w naszym kraju jest na stosunkowo wysokim poziomie. Mamy doskonałą, choć stosunkowo nieliczną, kadrę i staramy się dotrzymać kroku najlepszym. Chociaż w skali kraju jest nas tylko 18 tysięcy, to w rankingach zaufania wśród przedstawicieli branży medycznej lokujemy się w ścisłej czołówce po ratownikach medycznych i fizjoterapeutach” - podkreśla Pintal-Ślimak.

Zdaniem prezes, ostatnia pandemia udowodniła olbrzymią rolę, jaką nowoczesna diagnostyka laboratoryjna odgrywa we współczesnej medycynie i systemie ochrony zdrowia - także pod względem mikrobiologii.

„Mikrobiologia zajmuje się badaniami patogenów, a musimy pamiętać, że wśród nich znajdują się również te odpowiedzialne za wywoływanie poważnych zakażeń, takich jak sepsa, która odpowiada za co czwarty zgon na świecie. Właściwe i szybkie rozpoznanie patogenu u chorego pozwala więc nie tylko na dobranie odpowiednich metod leczenia, a zatem na skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu, ale również obniżenie kosztów jego leczenia i powrotu do zdrowia, co jest istotne zarówno z punktu widzenia samego pacjenta, jak i gospodarki” - podkreśla prezes KIDL.

W ocenie Pintal-Ślimak pojawił się niepokojący trend polegający na wyprowadzaniu laboratoriów diagnostycznych ze szpitali.

„Niestety, w tej chwili diagnostyka jest przez dyrektorów szpitali traktowana jako koszt, bo nie jest odpowiednio wyceniana przez NFZ. Dlatego zarządzający wyprowadzają diagnostykę poza szpitale, powierzając ją firmom zewnętrznym. Tu pojawia się problem przygotowywania próbek do badań, bo obecnie 70 procent błędów laboratoryjnych powstaje na tym etapie. Musimy pamiętać o tym, co mówiłam już wcześniej, czyli o szybkiej i trafnej diagnozie. Jeżeli jednak popatrzymy na zyski wynikające z posiadania +pod ręką+ własnego laboratorium, które pozwoli szybko zidentyfikować patogeny wywołujące chorobę, możliwe będzie uniknięcie długotrwałego pobytu chorych na OIOM, gdzie zdarza się, że przebywają nawet 40 dni, to może okazać się, że po kalkulacji wszystkich kosztów, własna diagnostyka opłaci się wszystkim” - podkreśliła prezes KIDL.

PAP/ as/