Niemcy: Na rocznicę "Kristallnacht" plaga antysemityzmu

W czwartek w wielu miejscach w Niemczech odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary pogromów ludności żydowskiej z 9 listopada 1938 roku, określanych jako „noc kryształowa”. Od czasu ataku Hamasu na Izrael w RFN rośnie liczba antysemickich incydentów, dlatego policja jeszcze bardziej zwiększa w dniu rocznicy ochronę instytucji żydowskich.

W dniu pamięci o ofiarach pogromów z 1938 r., władze policyjne koncentrują się na instytucjach żydowskich jeszcze bardziej niż dotychczas. Od dnia ataku Hamasu na Izrael, 7 października, w Niemczech gwałtownie wzrosła liczba incydentów antysemickich. Policja zwiększyła ochronę już w dniu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang powiedział niedawno w rozmowie z portalem tygodnika „Spiegel: „Taka nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach jest nie do zniesienia. Przypomina to najgorsze czasy w historii Niemiec”. Dodał: „Obawiam się, że ta nowa fala antysemityzmu będzie nas niepokoić jeszcze przez długi czas”.

W ankiecie przeprowadzonej przez agencję dpa na temat środków ochronnych planowanych na czwartek, kilka ministerstw spraw wewnętrznych krajów związkowych wskazało, że ochrona została już zwiększona po 7 października. Jednak lokalne władze policyjne są świadome szczególnego znaczenia 9 listopada i są w ścisłym kontakcie ze społecznościami żydowskimi i innymi instytucjami.

Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul podkreślił: „Nasza policja jest świadoma wynikającej z 9 listopada historycznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych żydowskich współobywateli, synagog i innych żydowskich instytucji”.

W Saksonii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że rocznica pogromów „jest dniem szczególnie wrażliwym ze względu na obecną sytuację. Bierzemy to pod uwagę poprzez ciągłe analizy sytuacji, zwiększoną uwagę policji i specjalne środki ochronne”.

Na krótko przed rocznicą antyżydowskich pogromów z 9 listopada 1938 roku także federalne ministerstwo spraw wewnętrznych ostrzegło przed możliwymi atakami na żydowskie instytucje w Niemczech.

„Nie możemy wykluczyć propalestyńskich wydarzeń - w tym tych mających na celu odwrócenie ról sprawcy i ofiary w wojnie przeciwko Izraelowi” - powiedział rzecznik ministerstwa.

Rzecznik podkreślił, że wpływ terroru Hamasu przeciwko Izraelowi na sytuację bezpieczeństwa w Niemczech jest „bardzo uważnie obserwowany”. „Walczymy obecnie wszelkimi dostępnymi nam środkami z odrażającym antysemityzmem i islamizmem, których doświadczamy” - oznajmił.

„Musimy dać Żydom absolutną pewność, że rok 2023 nie jest rokiem 1938” - zadeklarowała szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser. Zapewniła, że społeczność żydowska może liczyć na wsparcie państwa. „Ale musimy również stać się jeszcze głośniejsi jako społeczeństwo i jeszcze wyraźniej sprzeciwiać się nienawiści wobec Żydów” - zauważyła.

Centralna Rada Żydów w Niemczech będzie 9 listopada gospodarzem głównego wydarzenia upamiętniającego 85. rocznicę „nocy kryształowej”. Wezmą w nim udział kanclerz Olaf Scholz i prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier.

Mianem „nocy kryształowej” określa się pogromy Żydów w Niemczech, zainicjowane przez władze państwowe w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. W całych Niemczech palono synagogi, plądrowano i niszczono sklepy, Żydów maltretowano i mordowano, około 30 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych.

