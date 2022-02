PGE upamiętniła 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

W poniedziałek, 14 lutego 2022 roku, w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyło się wydarzenie upamiętniające 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Uczestniczący w uroczystości, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński dziękował wszystkim instytucjom, organizacjom, osobom, które pielęgnują pamięć o polskim ruchu oporu. W trakcie wydarzenia, ogłoszone zostały także wyniki konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”.

Armia Krajowa to jedno z największych osiągnięć polskiego państwa w historii. Wielkie osiągnięcie, które uosabiało w sobie z jednej strony aspekt pozytywistyczny, organizacyjny, pracy u podstaw,a z drugiej strony polski romantyzm, a więc misję, oddanie dla wspólnoty. (…) Obecnie bardzo ważną rzeczą jest to, aby rozmawiać z młodym pokoleniem o polskiej pamięci, aby to młode pokolenie potrafiło zrozumieć, co było wtedy najważniejsze i co jest nadal konieczne dla przetrwania Polski – mówił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński. - Chciałbym podziękować PGE Polskiej Grupie Energetycznej, Fundacji PGE i Fundacji na Rzecz Wielkiej Historii za zaangażowanie w dbałość o polską pamięć. Bo bez tej pamięci nie istniejemy jako wspólnota – dodał wicepremier.

80 lat temu - 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza - Generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Historia Armii Krajowej to opowieść o bohaterstwie, patriotyzmie, pragnieniu wolności i odwadze, aby tę wolność odzyskać. Podtrzymywanie pamięci o ofiarnej walce żołnierzy Armii Krajowej jest naszym moralnym obowiązkiem – tym bardziej, że ostatni bohaterowie tamtych dni niestety powoli odchodzą. Aby tę pamięć podtrzymać i popularyzować, szczególnie wśród młodych ludzi, podejmujemy takie inicjatywy jak konkurs „Baczyński bez filtra”, czy „Śladami bohaterów AK” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Głównym opiekunem projektów, których celem jest uczczenie pamięci o polskim ruchu oporu jest Fundacja PGE. W ubiegłym roku została mecenasem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego oraz zaangażowała się w organizację konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”.

W tym roku Fundacja PGE została mecenasem kolejnych dwóch przedsięwzięć realizowanych przez Fundację na rzecz Wielkich Historii, których celem jest pielęgnowanie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym. Są to konkurs „Śladami bohaterów AK”, którego szczegóły zostaną ogłoszone pod koniec lutego br. oraz cykl animacji „Głosy AK”, czyli archiwalne nagrania dowódców i żołnierzy AK. Pierwsza animacja z wypowiedzią gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego dostępna jest już pod linkiem:

Podczas konferencji z okazji 80. rocznicy powstania AK ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego „Baczyński bez filtra”, poświęconego Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, wybitnemu poecie, a także żołnierzowi batalionu „Parasol” Armii Krajowej, który zginął w Powstaniu Warszawskim.

Konkurs rozpoczął się 4 sierpnia 2021 roku, czyli w rocznicę śmierci poety. Skierowany był do młodzieży szkolnej, a zdanie polegało na zrobieniu zdjęcia, będącego osobistą interpretacją wybranego wiersza Baczyńskiego.

Organizatorem Konkursu była Fundacja na Rzecz Wielkich Historii, a Mecenasem - Fundacja PGE. Honorowy patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

