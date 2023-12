„Sieci”: 5 powodów, dla których Tusk będzie złym premierem

„Dlaczego wszystko, co o nim wiemy, źle wróży Polsce i Polakom?” – pyta w nowym wydaniu tygodnika „Sieci” Marcin Wikło i podsumowuje, jakie zadania stoją przed rządem i czego możemy się spodziewać po Donaldzie Tusku, gdy rządy przejmie.

„Recydywa na horyzoncie”

Jaki powinien być dobry premier? Przede wszystkim być to człowiek, który na pierwszym miejscu postawi sprawy kraju, w którym urzęduje, a swojej służbie poświęci się w całości. Marcin Wikło w artykule „Recydywa na horyzoncie” wskazuje na pięć kluczowych obszarów, które wydają się najistotniejsze w dobrym sprawowaniu urzędu premiera i wyjaśnia, dlaczego Donald Tusk nie jest właściwą osobą na to stanowisko.

Nie może być dobrym premierem ktoś, kto tak bardzo nie interesuje się gospodarką. Wiemy z lat 2007–2014, że Donald Tusk nie lubi tych kwestii i się na nich nie zna. (…) Można oczywiście przyjąć, że są to sprawy sprzed lat, że państwo polskie po dwóch kadencjach rządu Zjednoczonej Prawicy jest już w innym miejscu i wreszcie, być może, inny jest już sam Tusk. Janusz Kowalski zwraca jednak uwagę, że w tym przypadku grozi nam recydywa, a złowieszcza jaskółka ma być potraktowanie przez idącą do władzy większość rewolucyjnego projektu CPK — podkreśla publicysta.

Kolejnym istotnym obszarem, w której premier powinien stawiać interes Polski ponad wszystko, a już zwłaszcza ponad swój własny interes, są relacje międzynarodowe.

Gra z Rosją, mizdrzenie się do Putina wbrew własnemu prezydentowi nawet po napaści na Gruzję i aneksji Krymu dyskwalifikuje zarówno Donalda Tuska, jak i jego najbliższe otoczenie. A przecież po władzę idą w prawie niezmienionym składzie. Wyjątkowo bezczelny wydaje się pomysł, by za MSZ znów odpowiadał Radosław Sikorski, lecz przecież w pierwszym szeregu polskiej polityki tuż obok Tuska ustawiają się dzisiaj też Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak, Jacek Cichocki i Bartłomiej Sienkiewicz — czytamy.

„Senator Platformy dmie w wiatraki”

Piotr Filipczyk w artykule „Senator Platformy dmie w wiatraki” odnosi się do głośnej ostatnio afery wiatrakowej. Informuje, że sprawą zajęło się polskieradio24.pl, które zwraca uwagę na postać senatora Kazimierza Kleiny z Platformy Obywatelskiej.

Wieloletni senator PO w 2009 r. pytał ministra w rządzie PO-PSL o cel publiczny OZE. W odpowiedzi dowiedział się od ministerialnych urzędników, że ochrona środowiska nie jest podstawą do tego, by takie inwestycje uznać za stanowiące cel publiczny, a to uniemożliwia wywłaszczanie. Kleina przez kolejne lata był orędownikiem odnawialnej energii — to fragment z materiału portalu polskieradio24.pl, który cytuje autor.