„Sieci”: Jak się zdradza Polskę

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Pyza demaskuje Donalda Tuska i jego politykę uległości wobec Niemiec. Premier jest w stanie upodlić się przed kanclerzem nawet w świętej sprawie polskich krzywd z okresu II wojny światowej – zauważa dziennikarz na łamach tygodnika.

Marek Pyza w artykule „Jak się zdradza Polskę” komentuje ostatnią wizytę Olafa Scholza w Polsce i uległą, sprzeczną z interesami Polski postawę Donalda Tuska. Zauważa, że zarówno w 2004, jak i w 2022 r. sam Tusk i PO popierali walkę o reparacje od Niemiec. W 2024 r. jest jednak inaczej.

Jedna teza mówi, że to po prostu spłata długu wdzięczności, jaki ma w Berlinie, bo pomoc Niemiec w obaleniu rządów PiS, a wyniesieniu do władzy PO jest nie do przecenienia – czy to poprzez długofalowe grillowanie rządu Zjednoczonej Prawicy na arenie międzynarodowej, głodzenie go niewypłacaniem pieniędzy na KPO, działalność polskojęzycznych mediów o niemieckim kapitale czy wprost poprzez transfery pieniędzy z Berlina, m.in. za pomocą organizacji pozarządowych do tych NGO nad Wisłą, które wiernie pracują na rzecz obozu lewicowo-liberalnego. Inna teza, najkorzystniejsza dla Tuska, to ta przedstawiona przez Marka Budzisza na portalu wPolityce.pl – wskazuje publicysta.