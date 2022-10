„Sieci”: Tajemnica reklamówki z kasą

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Wojciech Biedroń ujawnia szokujący trop dotyczący działań na szczytach władzy z końców rządów Platformy Obywatelskiej. Czy przekazanie korzyści majątkowej reklamówce z popularnego dyskontu synowi Donalda Tuska wiązało się z ustawą, która miała ograniczać na polskim rynku ilość rosyjskiego węgla, a w rzeczywistości zaś szerzej otworzyła przed nim polskie drzwi?

„Tajemnica reklamówki”

Wojciech Biedroń w artykule „Tajemnica reklamówki” komentuje ostatnie doniesienia dotyczące działań Platformy Obywatelskiej z końca jej rządów.

Biedroń informuje o ważnym elemencie w tej sprawie.

Autor zastanawia się: „Czy można uznać, że sejmowa nowelizacja została napisana pod rosyjskie interesy Marcina W. i Marka F.? […] nowelizacja zaproponowana przez Platformę Obywatelską (projekt poselski) błyskawicznie przeszła przez Sejm […]. Ustawa weszła w życie cztery miesiące po zatrzymaniu Marcina W.”.

Biedroń cytuje także kolejną wypowiedź Marcina W.

[…] byliśmy zainteresowani tym, bo to po prostu był dla nas interes. Trzeba było jednak mieć na to zgodę rządu Rzeczypospolitej. Marek F. twierdził, że jest w stanie to załatwić, tylko potrzeba na to […] 600 tys. euro, które miało być przekazane, jak to mówił Marek F., »dla Tuska« w szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie wiem, czy chodziło o partię, czy o samego Donalda Tuska, czy o rząd […], w każdym razie pieniądze te odebrał od nas Michał Tusk”.